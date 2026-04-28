Загроза для Одеси з Криму: дрони і ракети летять щодня

Бехпілотники РФ у небі над Україною. Фотоколаж: Новини.LIVE

Росія продовжує використовувати тимчасово окупований Крим для ударів по півдню України. Дрони та балістичні ракети звідти запускають практично щодня, і Одеса залишається серед основних цілей.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на заяву військового експерта і речника Української Добровольчої Армії Сергія Братчука в етері телемарафону "Ми — Україна".

Росія обстрілює Одесу з Криму

За словами Сергія Братчука, попри регулярні удари ЗСУ по військових об’єктах у Криму, загроза для південних регіонів України не зникає. Окупований півострів і надалі використовується Росією як плацдарм для атак, зокрема, по Одеській області. Військовий експерт пояснює, що зараз українські сили працюють над зменшенням цих ризиків.

"Мова сьогодні про те, щоб зменшити в тому числі і загрози ударів по нашому українському півдню саме з території тимчасово окупованого Криму. Це і про шахеди, і про балістичні ракети", — сказав Сергій Братчук.

Водночас він наголосив, що інтенсивність атак залишається високою. За його словами, Крим досі використовується як ключова точка запуску повітряних цілей.

Читайте також:

"Вони періодично та фактично кожного дня летять до південних теренів, зокрема до Одеси, до Дніпра, до Запоріжжя", — додав речник.

Удари по окупантах в Криму

Сергій Братчук каже, що саме тому українські сили зосереджують удари на військовій інфраструктурі півострова. Йдеться про системи протиповітряної оборони, радіолокаційні станції та інші об’єкти, які забезпечують роботу російських атак. За його словами, поступове знищення цих елементів уже дає результат і впливає на можливості ворога.

"Мова не лише про знищення російських об'єктів, а й про зменшення спроможностей ворога прикривати свої сили і планувати нові атаки", — повідомив Братчук.

Обстріли Одеси: що відомо

У ніч на 27 квітня російські дрони масовано атакували Одесу. Під ударом опинилися житлові квартали, готель, склади та припортова інфраструктура. Найбільші руйнування зафіксували у Приморському, Хаджибейському та Київському районах.

У місті вибито вікна, пошкоджено багатоповерхівки й приватні будинки. В окремих будівлях зруйновані дахи та поверхи. Після влучань спалахнули пожежі — горіли будинки, автомобілі та господарські споруди. Рятувальники оперативно ліквідували займання. На місцях працювали медики, комунальні служби та психологи.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що у ніч на 26 квітня Служба безпеки України провела масштабну спецоперацію в тимчасово окупованому Криму. За офіційною інформацією, українські безпілотники атакували низку російських військових об’єктів, зокрема великі десантні кораблі "Ямал" і "Фільченков", корабель-розвідник "Іван Хурс", а також навчальний центр Чорноморського флоту РФ "Лукомка". Крім того, під удар потрапили штаб радіотехнічної розвідки сил ППО, радіолокаційна станція МР-10М1 "Мис-М1", літак МіГ-31 на аеродромі Бельбек і техніко-експлуатаційна частина цього аеродрому.

Також Новини.LIVE писали, що російський флот майже не виходить у відкрите море і робить ставку на авіацію та повітряні патрулі. Вони виконують розвідувальні функції та реагують на українські удари, що дозволяє частково компенсувати втрату контролю на морі.