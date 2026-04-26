СБУ вдарила по флоту РФ у Криму: уражено кораблі та МіГ-31

Наслідки удару по цілях РФ у Криму. Фото: джерела Новини.LIVE

У ніч на 26 квітня Служба безпеки України провела масштабну спецоперацію в тимчасово окупованому Криму. Під ударом були військово-морська база Чорноморського флоту РФ у Севастополі та аеродром Бельбек. Уражено три кораблі, винищувач МіГ-31 та низку об’єктів протиповітряної оборони.

Про це інформують Новини.LIVE з посиланням на Службу безпеки України.

Наведення безпілотників на ворожі цілі. Фото: джерела Новини.LIVE

Які цілі уразили безпілотники СБУ в Криму

За офіційною офіційною інформацією, безпілотники СБУ атакували такі об’єкти:

великий десантний корабель РФ "Ямал";

великий десантний корабель "Фільченков";

корабель-розвідник "Іван Хурс";

навчальний центр чорноморського флоту РФ "Лукомка";

штаб радіотехнічної розвідки сил ППО;

радіолокаційну станцію МР-10М1 "Мис-М1";

літак МіГ-31 на аеродромі Бельбек;

техніко-експлуатаційну частину аеродрому.

Удар по російському літаку в Криму. Фото: джерела Новини.LIVE

БпЛА летить до цілі. Фото: джерела Новини.LIVE

Ураження судна РФ в Криму. Фото: джерела Новини.LIVE

Що кажуть в СБУ про атаку

Тимчасовий виконувач обов’язків голови СБУ Євгеній Хмара заявив, що Україна системно знищує ключові елементи військової інфраструктури РФ. За його словами, йдеться не лише про втрати техніки, а й про руйнування можливостей ворога контролювати простір, прикривати сили та готувати нові атаки.

Удар по російській техниці в Криму дронами СБУ. Фото: джерела Новини.LIVE

Удари по Криму: що відомо

Раніше Новини.LIVE писали, що 18 квітня бійці Центру спецоперацій "Альфа" вже проводили операцію на території окупованого Криму. Тоді, за офіційними даними, були уражені одразу три військові кораблі РФ.

Також Новини.LIVE повідомляли, що після удару 22 квітня підтверджено пошкодження сторожового корабля прикордонної служби ФСБ РФ у Севастополі. Йдеться про судно проєкту 22460. За наявними даними, уражено бойову рубку — це ключова частина, де розміщене управління кораблем. Таке пошкодження може суттєво обмежити його здатність виконувати бойові завдання. Кораблі цього типу використовують для патрулювання та контролю акваторії, зокрема й поблизу тимчасово окупованого Криму.

Окрім цього, Новини.LIVE інформували, що російські війська активно мінують узбережжя Криму. Йдеться не лише про сушу, а й про прибережні води. Так, окупанти намагаються зірвати можливу висадку українського десанту.