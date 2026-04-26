СБУ ударила по флоту РФ в Крыму: поражены корабли и МиГ-31

В ночь на 26 апреля Служба безопасности Украины провела масштабную спецоперацию во временно оккупированном Крыму. Под ударом были военно-морская база Черноморского флота РФ в Севастополе и аэродром Бельбек. Поражены три корабля, истребитель МиГ-31 и ряд объектов противовоздушной обороны.

Об этом информируют Новини.LIVE со ссылкой на Службу безопасности Украины.

Какие цели поразили беспилотники СБУ в Крыму

По официальной официальной информации, беспилотники СБУ атаковали следующие объекты:

большой десантный корабль РФ "Ямал";

большой десантный корабль "Фильченков";

корабль-разведчик "Иван Хурс";

учебный центр черноморского флота РФ "Лукомка";

штаб радиотехнической разведки сил ПВО;

радиолокационную станцию МР-10М1 "Мис-М1";

самолет МиГ-31 на аэродроме Бельбек;

технико-эксплуатационную часть аэродрома.

Что говорят в СБУ об атаке

Временно исполняющий обязанности главы СБУ Евгений Хмара заявил, что Украина системно уничтожает ключевые элементы военной инфраструктуры РФ. По его словам, речь идет не только о потерях техники, но и о разрушении возможностей врага контролировать пространство, прикрывать силы и готовить новые атаки.

Удары по Крыму: что известно

Ранее Новини.LIVE писали, что 18 апреля бойцы Центра спецопераций "Альфа" уже проводили операцию на территории оккупированного Крыма. Тогда, по официальным данным, были поражены сразу три военных корабля РФ.

Также Новини.LIVE сообщали, что после удара 22 апреля подтверждено повреждение сторожевого корабля пограничной службы ФСБ РФ в Севастополе. Речь идет о судне проекта 22460. По имеющимся данным, поражена боевая рубка — это ключевая часть, где размещено управление кораблем. Такое повреждение может существенно ограничить его способность выполнять боевые задачи. Корабли этого типа используют для патрулирования и контроля акватории, в том числе и вблизи временно оккупированного Крыма.

Кроме этого, Новини.LIVE информировали, что российские войска активно минируют побережье Крыма. Речь идет не только о суше, но и о прибрежных водах. Так, оккупанты пытаются сорвать возможную высадку украинского десанта.