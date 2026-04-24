Мінус ще одне судно РФ у Криму: успішна атака України

Патрульний корабель проєкту 22460.

Попри те, що окупований Крим не знаходиться безпосередньо на лінії зіткнення, він є зоною активних бойових дій. Українські воїни регулярно уражають військові об’єкти РФ на півострові. Результатом чергової успішної операції стало пошкодження сторожового корабля біля Севастополя. Також зафіксовано серйозні втрати на підприємстві, що виробляє дрони у Таганрозі.

Генеральний штаб ЗСУ.

Удар по Криму

Після удару 22 квітня підтверджено пошкодження сторожового корабля прикордонної служби фсб рф у Севастополі. Йдеться про судно проєкту 22460. За наявними даними, уражено бойову рубку — це ключова частина, де розміщене управління кораблем. Таке пошкодження може суттєво обмежити його здатність виконувати бойові завдання. Кораблі цього типу використовують для патрулювання та контролю акваторії, зокрема й поблизу тимчасово окупованого Криму.

Що відомо про судно

Судно проєкту 22460 — це прикордонний сторожовий корабель росії, який використовує фсб для контролю морської акваторії. Такі кораблі призначені для патрулювання, спостереження та затримання суден, а також можуть залучатися до виконання військових завдань.

Екіпаж зазвичай налічує до трьох десятків осіб, а швидкість судна сягає близько 30 вузлів. Воно оснащене стрілецьким озброєнням, а окремі модифікації можуть приймати на борт легкий гелікоптер або безпілотник. У Чорному морі такі кораблі використовують для контролю узбережжя, зокрема поблизу окупованого Криму.

Удар по "Атлант Аеро"

Окремо уточнили результати атаки 19 квітня по підприємству "Атлант Аеро" в Таганрозі. Українські крилаті ракети "Нептун" знищили два виробничі приміщення та ще чотири пошкодили. Це підприємство займається повним циклом створення безпілотників, зокрема ударно-розвідувальних дронів типу "Молнія" та комплектуючих до БпЛА "Оріон". Саме такі апарати Росія застосовує для атак по території України. Ураження заводу може знизити темпи виробництва дронів і, відповідно, кількість ударів по цивільних об’єктах.

Знищення кораблів

Зазначимо, у ніч на 19 квітня українська розвідка атакувала цілі у тимчасово окупованому Криму. Під удар потрапили кораблі російського флоту в Севастополі, а також радіолокаційна станція. За даними ГУР, операцію провели бійці підрозділу "Примари". У Севастопольській бухті вони уразили два великі десантні кораблі — "Ямал" (проєкт 775) і "Ніколай Фільченков" (проєкт 1171).

"Ямал", збудований у 1988 році, може перевозити до 500 тонн вантажу, включно з бронетехнікою та десантом. "Ніколай Фільченков", введений в експлуатацію у 1975 році, здатен брати на борт до 1000 тонн техніки й особового складу. За інформацією розвідки, обидва кораблі після удару виведені з ладу та не можуть виконувати бойові завдання.

