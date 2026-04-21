Удари в морі послабили РФ, але ризики для Одеси залишаються

Великий десантний корабель "Ямал". Фото ілюстративне: росЗМІ

В Одесі зберігається постійна загроза з боку Росії — як з моря, так і з повітря. Попри втрати флоту РФ, небезпека атак і мінування узбережжя нікуди не зникла. Особливо це важливо напередодні літнього сезону, коли на пляжі поїдуть тисячі людей.

Про це в ефірі День.LIVE розповів речник Військово-морських сил Дмитро Плетенчук.

Удар по флоту

У Чорному морі українська розвідка уразила два великі десантні кораблі РФ — "Ямал" і "Ніколай Фільченков", а також радіолокаційну станцію. Саме ці кораблі росіяни могли використовувати для перевезення техніки та десанту. За оцінками, йдеться про втрати на десятки мільйонів доларів. Такі удари напряму впливають на можливості ворога планувати нові операції. Водночас це не означає повне зникнення загрози, але значно її послаблює.

"Ми готові до будь-яких загроз. Попри це, коли ви зменшуєте потенціал ворога, це не дає йому можливості планувати операції в майбутньому", — пояснив речник ВМС Дмитро Плетенчук.

Він також зазначив, що ці кораблі є застарілими і мають проблеми з ремонтом. Через відсутність комплектуючих їх відновлення ускладнене, а попередні спроби вивести їх у море вже зривалися. Водночас навіть такі одиниці флоту мають значення для РФ. Їх втрата — це не лише техніка, а й зниження загальної спроможності до наступальних дій.

"Це, звісно, втрата. Але головне — це зменшення можливостей ворога, щоб він навіть не будував подібних планів", — додав Плетенчук.

Ризики для Одеси

Військові наголошують, що обстріли залишаються системними, і прогнозувати їх складно. Одеса, як і інші прифронтові регіони, регулярно зазнає атак. У літній сезон ситуація ускладнюється тим, що на узбережжі значно зростає кількість людей. При цьому небезпека може виникнути не лише вночі, а й удень. Окрему загрозу становлять дрони-камікадзе, які можуть долітати до міста навіть у світлий час доби. Крім того, після штормів у морі активізується мінна небезпека. Вибухонебезпечні предмети здатні дрейфувати та викидатися на берег. Саме тому військові закликають бути максимально уважними під час відпочинку.

"Це систематичні атаки, і це треба враховувати. Навіть серед білого дня зустрітися з "шахедом" — це не щось неможливе", — зазначив Плетенчук.

Він також підкреслив, що українці все одно їхатимуть до моря. Через обмеження виїзду за кордон Одеса залишається одним із небагатьох варіантів відпочинку. Але разом із цим зростає відповідальність самих людей за власну безпеку.

"Після штормів міни можуть відриватися і викидатися на узбережжя. У таких випадках не можна до них наближатися", — наголосив речник.

Десант і "вишки"

Попри розмови про можливу висадку десанту, у ВМС оцінюють такі сценарії як нереалістичні. Сучасні умови та можливості української оборони не дозволяють російським кораблям навіть наблизитися до узбережжя. Більшість таких цілей знищується ще на підходах. Крім того, для десантної операції потрібні значно ширші умови, ніж просто наявність кораблів. Водночас росіяни намагаються використовувати бурові платформи в морі для розвідки та впливу на судноплавство. Йдеться про так звані "вишки Бойка". Там вони можуть розміщувати обладнання або проводити спостереження. Українські сили регулярно вибивають їх звідти, але спроби повернутися тривають.

"Наразі такі операції неможливі. Вони не дійдуть до узбережжя — ці кораблі будуть знищені на великій відстані", — пояснив Плетенчук.

Він додав, що десант — це найскладніший вид морської операції, який проводиться лише в комплексі з наступом на суходолі. Без цього він не має сенсу. До того ж значна частина російського флоту вже втрачена або пошкоджена, що ще більше знижує їхні можливості.

"Висадка заради висадки не відбувається. Це можливо лише як частина великої операції, а таких умов зараз немає", — підсумував речник.

Як повідомляли Новини.LIVE, російські війська активно мінують узбережжя Криму. Йдеться не лише про сушу, а й про прибережні води. Так окупанти намагаються зірвати можливу висадку українського десанту.

Також Новини.LIVE писали, що українські військові продовжують тиснути на систему протиповітряної оборони противника. Найбільше ударів припадає на радари — ключовий елемент для виявлення цілей. Саме їх знищення послаблює здатність ворога реагувати на атаки, зокрема в тимчасово окупованому Криму. Водночас противник намагається швидко латати прогалини та утримувати щільність ППО.