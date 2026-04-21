Удары в море ослабили РФ, но риски для Одессы остаются

В Одессе сохраняется постоянная угроза со стороны России — как с моря, так и с воздуха. Несмотря на потери флота РФ, опасность атак и минирования побережья никуда не исчезла. Особенно это важно накануне летнего сезона, когда на пляжи поедут тысячи людей.

Об этом в эфире День.LIVE рассказал представитель Военно-морских сил Дмитрий Плетенчук.

Удар по флоту

В Черном море украинская разведка поразила два больших десантных корабля РФ — "Ямал" и "Николай Фильченков", а также радиолокационную станцию. Именно эти корабли россияне могли использовать для перевозки техники и десанта. По оценкам, речь идет о потерях на десятки миллионов долларов. Такие удары напрямую влияют на возможности врага планировать новые операции. В то же время это не означает полное исчезновение угрозы, но значительно ее ослабляет.

"Мы готовы к любым угрозам. Несмотря на это, когда вы уменьшаете потенциал врага, это не дает ему возможности планировать операции в будущем", — пояснил представитель ВМС Дмитрий Плетенчук.

Он также отметил, что эти корабли являются устаревшими и имеют проблемы с ремонтом. Из-за отсутствия комплектующих их восстановление затруднено, а предыдущие попытки вывести их в море уже срывались. В то же время даже такие единицы флота имеют значение для РФ. Их потеря — это не только техника, но и снижение общей способности к наступательным действиям.

"Это, конечно, потеря. Но главное — это уменьшение возможностей врага, чтобы он даже не строил подобных планов", — добавил Плетенчук.

Риски для Одессы

Военные отмечают, что обстрелы остаются системными, и прогнозировать их сложно. Одесса, как и другие прифронтовые регионы, регулярно подвергается атакам. В летний сезон ситуация осложняется тем, что на побережье значительно возрастает количество людей. При этом опасность может возникнуть не только ночью, но и днем. Отдельную угрозу представляют дроны-камикадзе, которые могут долетать до города даже в светлое время суток. Кроме того, после штормов в море активизируется минная опасность. Взрывоопасные предметы способны дрейфовать и выбрасываться на берег. Именно поэтому военные призывают быть максимально внимательными во время отдыха.

"Это систематические атаки, и это надо учитывать. Даже среди белого дня встретиться с "шахедом" — это не что-то невозможное", — отметил Плетенчук.

Он также подчеркнул, что украинцы все равно будут ехать к морю. Из-за ограничения выезда за границу Одесса остается одним из немногих вариантов отдыха. Но вместе с этим возрастает ответственность самих людей за собственную безопасность.

"После штормов мины могут отрываться и выбрасываться на побережье. В таких случаях нельзя к ним приближаться", — подчеркнул спикер.

Десант и "вышки"

Несмотря на разговоры о возможной высадке десанта, в ВМС оценивают такие сценарии как нереалистичные. Современные условия и возможности украинской обороны не позволяют российским кораблям даже приблизиться к побережью. Большинство таких целей уничтожается еще на подходах. Кроме того, для десантной операции нужны значительно более широкие условия, чем просто наличие кораблей. В то же время россияне пытаются использовать буровые платформы в море для разведки и влияния на судоходство. Речь идет о так называемых "вышках Бойко". Там они могут размещать оборудование или проводить наблюдение. Украинские силы регулярно выбивают их оттуда, но попытки вернуться продолжаются.

"Сейчас такие операции невозможны. Они не дойдут до побережья — эти корабли будут уничтожены на большом расстоянии", — пояснил Плетенчук.

Он добавил, что десант — это самый сложный вид морской операции, который проводится только в комплексе с наступлением на суше. Без этого он не имеет смысла. К тому же значительная часть российского флота уже потеряна или повреждена, что еще больше снижает их возможности.

"Высадка ради высадки не происходит. Это возможно только как часть большой операции, а таких условий сейчас нет", — подытожил спикер.

