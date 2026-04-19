Кримський міст втратив частину своїх функцій: що змінилося

Незаконно зведений міст між Кримом та РФ. Фото ілюстративне: Mykhaylo Podolyak

Так званий Кримський міст, який росіяни звели у 2018 році, щоб з'єднати окупований ними півострів з РФ, після ударів уже не виконує ті функції, які мав на початку повномасштабної війни. Наразі його можливості для перевезення техніки та пального суттєво обмежені.

Про це в ексклюзивному інтерв'ю Новини.LIVE розповів речник Військово-морських сил, Дмитро Плетенчук.

Кримський міст втратив логістичні можливості

Дмитро Плетенчук пояснює, що міст втратив частину своїх логістичних можливостей. Йдеться передусім про перевезення важкої техніки та великих обсягів пального.

"Вони вже не можуть перевозити важку бронетехніку або пальне в цистернах у тих обсягах, як раніше. Але логістична функція все одно частково зберігається", — каже речник.

Водночас об’єкт залишається важливим для Росії. Його значення пов’язане не лише з логістикою, а й із загальним контролем над окупованими територіями. Плетенчук зазначає, що цей міст є частиною системи, яка з’єднує тимчасово окупований Крим із територією Росії. При цьому міст не використовується у тих масштабах, як раніше, і не виконує повний спектр завдань, які на нього покладали.

"Він вже обмежений у своєму функціоналі через ті пошкодження, які отримав раніше", — додав Дмитро Плетенчук.

Загроза для Одеси: що планують росіяни

Раніше Дмитро Плетенчук ексклюзивно для Новини.LIVE повідомив, що зараз акваторія Чорного моря не контролюється повноцінно жодною зі сторін. Саме тому її називають "сірою зоною". Росіяни не мають можливості використовувати свій флот. Проте і українська сторона не може діяти у морі без обмежень через присутність російської авіації.

Також речник ВМС ЗСУ розповів журналістам Новини.LIVE, що основна загроза від РФ для Одеси надходить саме з повітря. Йдеться передусім про атаки безпілотників, які ворог застосовує регулярно. За словами Дмитра Плетенчука, російські сили й не полишають спроби закріпитися ближче до Одеського узбережжя через бурові установки у морі, встановлюючи там обладнання для збору інформації і для впливу на безпекову ситуацію в регіоні.