Крымский мост потерял часть своих функций: что изменилось

Незаконно возведенный мост между Крымом и РФ. Фото иллюстративное: Mykhaylo Podolyak

Так называемый Крымский мост, который россияне возвели в 2018 году, чтобы соединить оккупированный ими полуостров с РФ, после ударов уже не выполняет те функции, которые имел в начале полномасштабной войны. Сейчас его возможности для перевозки техники и горючего существенно ограничены.

Об этом в эксклюзивном интервью Новини.LIVE рассказал представитель Военно-морских сил, Дмитрий Плетенчук.

Крымский мост потерял логистические возможности

Дмитрий Плетенчук объясняет, что мост потерял часть своих логистических возможностей. Речь идет прежде всего о перевозке тяжелой техники и больших объемов топлива.

"Они уже не могут перевозить тяжелую бронетехнику или топливо в цистернах в тех объемах, как раньше. Но логистическая функция все равно частично сохраняется", — говорит спикер.

В то же время объект остается важным для России. Его значение связано не только с логистикой, но и с общим контролем над оккупированными территориями. Плетенчук отмечает, что этот мост является частью системы, которая соединяет временно оккупированный Крым с территорией России. При этом мост не используется в тех масштабах, как раньше, и не выполняет полный спектр задач, которые на него возлагали.

"Он уже ограничен в своем функционале из-за тех повреждений, которые получил ранее", — добавил Дмитрий Плетенчук.

Угроза для Одессы: что планируют россияне

Ранее Дмитрий Плетенчук эксклюзивно для Новини.LIVE сообщил, что сейчас акватория Черного моря не контролируется полноценно ни одной из сторон. Именно поэтому ее называют "серой зоной". Россияне не имеют возможности использовать свой флот. Однако и украинская сторона не может действовать в море без ограничений из-за присутствия российской авиации.

Также представитель ВМС ВСУ рассказал журналистам Новини.LIVE, что основная угроза от РФ для Одессы поступает именно с воздуха. Речь идет прежде всего об атаках беспилотников, которые враг применяет регулярно. По словам Дмитрия Плетенчука, российские силы и не оставляют попытки закрепиться ближе к Одесскому побережью через буровые установки в море, устанавливая там оборудование для сбора информации и для влияния на ситуацию с безопасностью в регионе.