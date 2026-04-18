У Криму палає тил РФ: СБУ вдарила по кораблях і базі

Вибухи в Росії. Фото ілюстративне: кадр з відео

Служба безпеки України провела масштабну спецоперацію в тимчасово окупованому Криму. Під ударом були російські військові кораблі, системи зв’язку, радіолокаційні станції та паливна інфраструктура ворога.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на Службу безпеки України.

Знищення російських кораблів і бази в Криму

За даними спецслужби, бійці Центру спецоперацій "Альфа" уразили одразу три російські кораблі:

великий десантний корабель ВМФ РФ Ямал;

великий десантний корабель ВМФ РФ Азов;

ще один військовий корабель, тип якого уточнюється.

Також є попередні дані про ураження протидиверсійного катера проєкту Грачонок.

Окрім кораблів, українські безпілотники пошкодили блок антен комунікаційної системи "Дельфін", радіолокаційну станцію МР-10М1 "Мис-М1", а також резервуари з паливом на нафтобазі "Югторсан".

Знищення кораблів РФ

У ніч на 6 квітня українські дрони уразили фрегат "Адмірал Макаров" у порту Новоросійська. Це корабель-носій крилатих ракет "Калібр", які РФ регулярно застосовує для обстрілів України. Під час атаки судно намагалося відбитися засобами протиповітряної оборони просто з борту, однак це не зупинило удар.

Як повідомляли Новини.LIVE раніше, що акваторія Чорного моря не контролюється повноцінно жодною зі сторін. Саме тому її називають "сірою зоною". Через втрати і побоювання великі кораблі РФ більше не здатні діяти так, як раніше, і вимушені обмежувати свою присутність.

Також Новини.LIVE писали, що за оцінкою стратегічного експерта компанії "Соната" Андрія Риженка, Росія після останніх атак суттєво посилила оборону Новоросійська — передусім протиповітряний захист і системи безпеки. Водночас це не робить об’єкти повністю недосяжними. Українські сили застосовують комбіновані дрони та тактики, які дозволяють обходити частину захисту, тож портова інфраструктура залишається під постійною загрозою.