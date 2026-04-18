В Крыму пылает тыл РФ: СБУ ударила по кораблям и базе

Служба безопасности Украины провела масштабную спецоперацию во временно оккупированном Крыму. Под ударом были российские военные корабли, системы связи, радиолокационные станции и топливная инфраструктура врага.

Уничтожение российских кораблей и базы в Крыму

По данным спецслужбы, бойцы Центра спецопераций "Альфа" поразили сразу три российских корабля:

большой десантный корабль ВМФ РФ Ямал;

большой десантный корабль ВМФ РФ Азов;

еще один военный корабль, тип которого уточняется.

Также есть предварительные данные о поражении противодиверсионного катера проекта Грачонок.

Кроме кораблей, украинские беспилотники повредили блок антенн коммуникационной системы "Дельфин", радиолокационную станцию МР-10М1 "Мис-М1", а также резервуары с топливом на нефтебазе "Югторсан".

Уничтожение кораблей РФ

В ночь на 6 апреля украинские дроны поразили фрегат "Адмирал Макаров" в порту Новороссийска. Это корабль-носитель крылатых ракет "Калибр", которые РФ регулярно применяет для обстрелов Украины. Во время атаки судно пыталось отбиться средствами противовоздушной обороны прямо с борта, однако это не остановило удар.

Как сообщали Новини.LIVE ранее, что акватория Черного моря не контролируется полноценно ни одной из сторон. Именно поэтому ее называют "серой зоной". Из-за потерь и опасений большие корабли РФ больше не способны действовать так, как раньше, и вынуждены ограничивать свое присутствие.

Также Новини.LIVE писали, что по оценке стратегического эксперта компании "Соната" Андрея Рыженко, Россия после последних атак существенно усилила оборону Новороссийска — прежде всего противовоздушную защиту и системы безопасности. В то же время это не делает объекты полностью недосягаемыми. Украинские силы применяют комбинированные дроны и тактики, которые позволяют обходить часть защиты, поэтому портовая инфраструктура остается под постоянной угрозой.