Головна Одеса РФ хоче закріпитися ближче до Одеси через бурові установки в морі

РФ хоче закріпитися ближче до Одеси через бурові установки в морі

Дата публікації: 19 квітня 2026 13:55
РФ хоче закріпитися ближче до Одеси через бурові установки
Бурова установка "Петро Годованець", одна з двох так званих "вишок Бойка". Фото ілюстративне: krymr.org

Російські війська намагаються використовувати об’єкти в морі, щоб закріпитися ближче до Одеського узбережжя. Йдеться, зокрема, про бурові установки, які можуть використовуватися для розвідки.

Про це в ексклюзивному інтерв'ю Новини.LIVE розповів речник Військово-морських сил Дмитро Плетенчук.

РФ хоче закріпитися в Чорному морі

За словами Дмитра Плетенчука, російські сили намагаються періодично займати такі точки і встановлювати там обладнання. Це може використовуватися як для збору інформації, так і для впливу на безпекову ситуацію.

"Вони періодично намагаються закріпитися на таких об’єктах і встановити різноманітне обладнання. Це може бути як для ведення розвідки, так і для впливу, наприклад, на цивільну навігацію", — сказав речник.

Йдеться про об’єкти, які знаходяться відносно близько до української території. Саме тому їх використання створює додаткові ризики. Плетенчук наголошує, що українські сили реагують на такі спроби і намагаються не допустити закріплення противника.

"Ми такі небезпеки намагаємося одразу відрізати. Якщо ворог намагається закріпитися ближче до нас, ми реагуємо і не даємо йому цього зробити", — каже військовий.

Як у 2026 році готують оборону Одеси

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що у 2026 році в Одесі та області посилили підготовку до оборони на тлі постійних атак РФ по портах, інфраструктурі та житлових районах. У регіоні створюють систему кругової оборони — йдеться про захист одразу з кількох напрямів можливих загроз, а не лише з моря. Так, відомо, що військові риють протитанкові рови, встановлюють бетонні загородження, інженерні перешкоди, укриття та додаткові позиції навколо важливих об’єктів. 

Також Новини.LIVE писали, що ворог розглядає три варіанти нападу: з неба, з моря або суходолом через форсування Дніпра. Проте кожен із цих шляхів зараз надійно перекритий українськими захисниками. Російський флот фактично витіснений з акваторії, а літаки з десантом стануть легкою мішенню для ППО ще над водою.

Чорне море Новини Одеси війна
Лілія Швець - Редактор стрічки новин - Одеса
Автор:
Лілія Швець
