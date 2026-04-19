РФ хочет закрепиться ближе к Одессе через буровые установки в море

Буровая установка "Петр Годованец", одна из двух так называемых "вышек Бойко". Фото иллюстративное: krymr.org

Российские войска пытаются использовать объекты в море, чтобы закрепиться ближе к Одесскому побережью. Речь идет, в частности, о буровых установках, которые могут использоваться для разведки.

Об этом в эксклюзивном интервью Новини.LIVE рассказал спикер Военно-морских сил Дмитрий Плетенчук.

РФ хочет закрепиться в Черном море

По словам Дмитрия Плетенчука, российские силы пытаются периодически занимать такие точки и устанавливать там оборудование. Это может использоваться как для сбора информации, так и для влияния на ситуацию с безопасностью.

"Они периодически пытаются закрепиться на таких объектах и установить разнообразное оборудование. Это может быть как для ведения разведки, так и для влияния, например, на гражданскую навигацию", — сказал спикер.

Речь идет об объектах, которые находятся относительно близко к украинской территории. Именно поэтому их использование создает дополнительные риски. Плетенчук отмечает, что украинские силы реагируют на такие попытки и пытаются не допустить закрепления противника.

"Мы такие опасности стараемся сразу отрезать. Если враг пытается закрепиться ближе к нам, мы реагируем и не даем ему этого сделать", — говорит военный.

Как в 2026 году готовят оборону Одессы

Ранее Новини.LIVE сообщали, что в 2026 году в Одессе и области усилили подготовку к обороне на фоне постоянных атак РФ по портам, инфраструктуре и жилым районам. В регионе создают систему круговой обороны — речь идет о защите сразу с нескольких направлений возможных угроз, а не только с моря. Так, известно, что военные роют противотанковые рвы, устанавливают бетонные заграждения, инженерные препятствия, укрытия и дополнительные позиции вокруг важных объектов.

Также Новини.LIVE писали, что враг рассматривает три варианта нападения: с неба, с моря или по суше через форсирование Днепра. Однако каждый из этих путей сейчас надежно перекрыт украинскими защитниками. Российский флот фактически вытеснен из акватории, а самолеты с десантом станут легкой мишенью для ПВО еще над водой.