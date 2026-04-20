Висадка десанту в Одесі: удар по кораблях у Криму зупинив РФ

Загони морської піхоти ВМФ РФ.

Українські сили знову завдали болючого удару по російському флоту в окупованому Криму. Під прицілом опинилися великі десантні кораблі та надсучасна станція радіолокації. Це не просто успішна атака, а стратегічне "обнулення" планів ворога на півдні. Удари по військових об’єктах і флоту змушують РФ переглядати розташування своїх сил.

Про це в ефірі "Єдині новини" розповів генерал-лейтенант у відставці Ігор Романенко, передає Новини.LIVE.

Втрати російського флоту

Російський флот у Криму працює в умовах постійного тиску та ризиків. Частину кораблів уже раніше було пошкоджено або змушено вивести з базування. Це суттєво змінило баланс сил у Чорному морі. Ситуація для РФ у регіоні залишається складною.

"Севастополь — небезпечне місце. Ми бачимо суттєві досягнення 2023 року, коли було знищено і пошкоджено до третини кораблів Чорноморського флоту", — зазначив Ігор Романенко.

Десант з моря

​За словами експерта, перебування великих десантних кораблів (ВДК) у Севастополі свідчить про спроби ворога підготуватися до активних дій. Кораблі тримали ближче до потенційних місць висадки, щоб скоротити шлях із Новоросійська. Пропаганда РФ знову почала "підігрівати" тему наступу з боку Білорусі та Придністров’я, і саме для останнього напрямку ці судна були критично важливими. ​

"Це приклад роботи на випередження. Ми перекреслюємо їхні плани щодо висадки десанту та реальні загрози в Придністров'ї чи Одеській області", — наголошує Ігор Романенко. ​

Генерал додав, що нищити ворожі засоби на землі або в портах набагато ефективніше, ніж намагатися збити їх у повітрі чи в морі під час руху.

ППО Криму під навантаженням

Система протиповітряної оборони в окупованому Криму працює з великим навантаженням і поступово втрачає ефективність. Росія стикається з нестачею ракет, обладнання та комплектуючих. Це ускладнює захист великої кількості військових об’єктів. У результаті загальний оборонний потенціал знижується.

"Є дефіцит у системі протиповітряної і протиракетної оборони, проблеми з ракетами та комплектуючими", — пояснив експерт.

Що відомо про атаку на Крим

У ніч з 18 на 19 квітня 2026 року українські сили завдали ударів по російських військових об’єктах у Севастополі. Під удар потрапили два великі десантні кораблі Чорноморського флоту РФ — "Ямал" і "Микола Фільченков". Також була уражена радіолокаційна станція "Подльот-К1". За даними української сторони, кораблі втратили боєздатність, а РЛС була знищена або виведена з ладу.

Як повідомляли Новини.LIVE, що Служба безпеки України провела масштабну спецоперацію в тимчасово окупованому Криму. Під ударом були російські військові кораблі, системи зв’язку, радіолокаційні станції та паливна інфраструктура ворога.

Також Новини.LIVE писали, що так званий Кримський міст, який росіяни звели у 2018 році, щоб з'єднати окупований ними півострів з РФ, після ударів уже не виконує ті функції, які мав на початку повномасштабної війни. Наразі його можливості для перевезення техніки та пального суттєво обмежені.