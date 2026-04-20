Пекельна ніч в Криму: у росіян мінус два десантні кораблі

Ураження корабля Криму. Фото: скриншот з відео

У ніч на 19 квітня українська розвідка атакувала цілі в окупованому Криму. Під удар потрапили десантні кораблі Росії. Також знищено радіолокаційну станцію.

Про це повідомляє Головне управління розвідки.

Удар по кораблях

У тимчасово окупованому Севастополі українські розвідники з підрозділу "Примари" провели нічну операцію. За даними ГУР МО України, ударів завдали по кораблях російського чорноморського флоту, які перебували в бухті. Серед уражених — великий десантний корабель проєкту 775 "Ямал". Його побудували у 1988 році. Судно має довжину понад 112 метрів і може перевозити до 500 тонн вантажу, зокрема бронетехніку та десант. Орієнтовна вартість — понад 80 мільйонів доларів.

Також під удар потрапив великий десантний корабель проєкту 1171 "Ніколай Фільченков". Його збудували у 1975 році. Він здатен перевозити до 1000 тонн вантажу — це десятки одиниць техніки та значний десант. Його оцінюють у понад 70 мільйонів доларів.

За інформацією розвідки, обидва кораблі виведені з ладу та не можуть виконувати бойові завдання. На момент удару вони перебували у Севастопольській бухті.

Знищення РЛС

Крім того, у Севастополі знищили російську радіолокаційну станцію "Подльот-К1". Вона допомагає виявляти повітряні цілі. Вартість такого комплексу — близько 5 мільйонів доларів. Це сучасний російський радар, який використовують для виявлення повітряних цілей. Насамперед він "бачить" об’єкти, що летять на малих висотах — дрони, крилаті ракети або літаки. Станція передає дані системам протиповітряної оборони, щоб ті могли швидко реагувати та знищувати цілі. "Подльот-К1" є мобільною — її встановлюють на шасі вантажівки, що дозволяє швидко змінювати позицію. За відкритими даними, радар здатен виявляти цілі на відстані до кількох сотень кілометрів, однак точні характеристики можуть змінюватися залежно від умов роботи.

"Збройна боротьба триває! Слава Україні!", — йдеться у повідомленні ГУР.

Атаки на Крим

У тимчасово окупованому Криму російська протиповітряна оборона працює під постійним тиском і втрачає елементи контролю неба. Через регулярні ураження радіолокаційних станцій ворог змушений не посилювати систему, а лише закривати втрати та перекидати ресурси між напрямками. За словами речника Військово-морських сил Дмитра Плетенчука, у результаті частина ділянок залишається менш захищеною.

Проблеми ППО росія намагається компенсувати авіацією. Літаки й гелікоптери постійно патрулюють і ведуть розвідку над Чорним морем і Кримом. Водночас флот залишається пасивним — кораблі та підводні човни не виходять у море й перебувають у пунктах базування.

