Адская ночь в Крыму: у россиян минус два десантных корабля

Поражение корабля Крыма. Фото: скриншот из видео

В ночь на 19 апреля украинская разведка атаковала цели в оккупированном Крыму. Под удар попали десантные корабли России. Также уничтожена радиолокационная станция.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Главное управление разведки.

Удар по кораблям

Во временно оккупированном Севастополе украинские разведчики из подразделения "Примары" провели ночную операцию. По данным ГУР МО Украины, удары нанесли по кораблям российского черноморского флота, которые находились в бухте. Среди пораженных — большой десантный корабль проекта 775 "Ямал". Его построили в 1988 году. Судно имеет длину более 112 метров и может перевозить до 500 тонн груза, в том числе бронетехнику и десант. Ориентировочная стоимость — более 80 миллионов долларов.

Также под удар попал большой десантный корабль проекта 1171 "Николай Фильченков". Его построили в 1975 году. Он способен перевозить до 1000 тонн груза — это десятки единиц техники и значительный десант. Его оценивают в более чем 70 миллионов долларов.

По информации разведки, оба корабля выведены из строя и не могут выполнять боевые задачи. На момент удара они находились в Севастопольской бухте.

Уничтожение РЛС

Кроме того, в Севастополе уничтожили российскую радиолокационную станцию "Подлет-К1". Она помогает выявлять воздушные цели. Стоимость такого комплекса - около 5 миллионов долларов. Это современный российский радар, который используют для обнаружения воздушных целей. Прежде всего он "видит" объекты, летящие на малых высотах — дроны, крылатые ракеты или самолеты. Станция передает данные системам противовоздушной обороны, чтобы те могли быстро реагировать и уничтожать цели. "Подлет-К1" является мобильной — ее устанавливают на шасси грузовика, что позволяет быстро менять позицию. По открытым данным, радар способен обнаруживать цели на расстоянии до нескольких сотен километров, однако точные характеристики могут меняться в зависимости от условий работы.

"Вооруженная борьба продолжается! Слава Украине!", — говорится в сообщении ГУР.

Атаки на Крым

Во временно оккупированном Крыму российская противовоздушная оборона работает под постоянным давлением и теряет элементы контроля неба. Из-за регулярных поражений радиолокационных станций враг вынужден не усиливать систему, а только закрывать потери и перебрасывать ресурсы между направлениями. По словам представителя Военно-морских сил Дмитрия Плетенчука, в результате часть участков остается менее защищенной.

Проблемы ПВО россия пытается компенсировать авиацией. Самолеты и вертолеты постоянно патрулируют и ведут разведку над Черным морем и Крымом. В то же время флот остается пассивным — корабли и подводные лодки не выходят в море и находятся в пунктах базирования.

Как сообщали Новини.LIVE, что Россия не имеет полностью безопасного места для своего флота и нефтяного экспорта в Черном море. Даже после усиления обороны ключевые порты остаются уязвимыми для ударов. Новороссийск частично возобновил работу после атак, но работает с ограничениями. Альтернативных надежных баз в регионе фактически не осталось.

Также Новини.LIVE писали, что служба безопасности Украины провела масштабную спецоперацию во временно оккупированном Крыму. Под ударом были российские военные корабли, системы связи, радиолокационные станции и топливная инфраструктура врага.