Росія втрачає свою ППО в Криму: прогалин стає дедалі більше

РЛС «Небо-СВУ». Фото ілюстративне: росЗМІ

У тимчасово окупованому Криму російська система протиповітряної оборони працює в умовах постійних втрат і перевантаження. Частину радіолокаційних засобів ЗСУ регулярно виводять з ладу, що змушує ворога постійно перебудовувати схему захисту. Йдеться не про посилення системи, а про спроби втримати її працездатність.

Про це в ефірі "Ми-Україна" розповів речник Військово-морських сил Дмитро Плетенчук, передає Новини.LIVE.

ППО Криму

Росіяни не можуть посилити системи ППО в Криму. Навпаки, ворог змушений працювати в режимі постійного "латання" втрат, особливо серед радіолокаційних засобів і компонентів контролю повітряного простору. Через це відбувається постійний перерозподіл наявних сил між різними ділянками. У результаті частина напрямків залишається менш захищеною або тимчасово "прикритою" іншими засобами.

"Сказати, що вони підсилюють, я точно не можу. Тому що тут треба компенсувати втрати періодично. І треба розуміти, що далеко не все потрапляє в кадр. Дефіцит все ж таки відчувається", — зазначив Плетенчук.

Авіація і флот

Російська авіація продовжує відігравати ключову роль у контролі повітряної обстановки над Чорним морем і Кримом. Вона постійно перебуває в повітрі, виконуючи завдання розвідки, патрулювання та виявлення загроз. Окремо її залучають до протидронної боротьби, зокрема із використанням гелікоптерів. Це частково компенсує обмеженість інших засобів контролю. Морська складова російського флоту при цьому фактично не веде активних дій. Кораблі та підводні човни тривалий час залишаються в пунктах базування, зокрема в Новоросійську, і не виходять у море для виконання завдань. Це свідчить про обмежену активність флоту в регіоні.

Читайте також:

"Авiацiя перебуває в повітрі постійно, тому що вони виконують завдання і розвідки, і патрулювання. Водночас ворог не отримує жодної одиниці свого флоту вже тривалий час", — підсумував речник.

Як повідомляли Новини.LIVE, що у ніч на 8 квітня під удар потрапила нафтобаза "Морський нафтовий термінал" у Феодосії, де спалахнула масштабна пожежа. Крім того, спецпризначенці ГУР вивели з ладу останній залізничний пором "Славянин" в Керчі, що забезпечував постачання окупантів.

Також Новини.LIVE писали, що сили оборони України завдають точкових ударів по ключових об’єктах російської ППО в Криму. Зазвичай атаки проводяться поетапно. Спершу уражають радари, потім — пускові установки і інші об’єкти, що під прикриттям цих систем. Цей метод дозволяє послабити здатність ворога реагувати на загрози з повітря і значно ускладнює його бойові дії.