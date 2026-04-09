Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїВійськова економікаПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городГламурРинок праціМодаTravelКультРинок нерухомостіТехноГроші ЗСУЖиттяГороскопFashionМандриПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Життя
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса Знищення порома в Криму: наслідки для логістики РФ

Знищення порома в Криму: наслідки для логістики РФ

Ua ru
Дата публікації: 9 квітня 2026 13:03
Пором "Славянин". Фото ілюстративне: росЗМІ

У Керченській протоці знищено останній залізничний пором російських військ. Він відігравав ключову роль у доставці пального та техніки до окупованого Криму. Разом із попередніми ударами це серйозно б’є по логістиці ворога. Експерти кажуть, що наслідки відчують і на фронті.

Про це в ефірі "КИЇВ24" розповів капітан 1 рангу запасу ВМС, заступник начальника штабу ВМС (2004-2020 рр.), стратегічний експерт компанії "Соната" Андрій Риженко, передає Новини.LIVE.

Удар по логістиці

Російські війська в Криму значною мірою залежать від постачання з території РФ. Через півострів проходять потоки пального, боєприпасів і техніки для угруповання на півдні України. Частину вантажів намагалися не вести через Кримський міст, щоб уникнути ризиків. Саме тому залізничні пороми в Керченській протоці стали важливою альтернативою. Їх активно використовували ще з моменту окупації півострова у 2014 році.

"На півострові контингент в основному виконує функції підсилення, поповнення запасів і відновлення угрупувань, які діють на півдні. Тому потрібне постійне постачання пального, боєприпасів і техніки. Кримський міст для цього намагаються не використовувати, а залізничні пороми активно застосовувалися. Це серйозний удар по логістиці, бо фактично лишається тільки міст", — зазначив капітан 1 рангу запасу ВМС Андрій Риженко.

Окремо він звернув увагу на втрати пального після ударів по інфраструктурі. За його словами, у Феодосії було знищено частину резервуарів із паливом. Йдеться про десятки тисяч тонн, що є критичною кількістю для армії. Для порівняння, навіть великі кораблі споживають значно менше за короткий час. Такі втрати ускладнюють забезпечення як сухопутних військ, так і авіації.

Читайте також:

Наслідки для армії РФ

Після знищення порома російське командування змушене шукати нові шляхи постачання. Найімовірніше, навантаження зросте на залізницю через окуповані території півдня України. Це довший і більш уразливий маршрут. Крім того, постачання пального залишається ключовою проблемою для армії РФ. Особливо з огляду на активне використання авіації, яка потребує великих обсягів ресурсів.

"Це великий мінус, тому що такі пароми мають значну вантажопідйомність і перевозять залізничні вагони. Їх використовували після проблем із військово-морською логістикою. Мостом пальне перекидати ризиковано, тому пороми відігравали важливу роль. Тепер більше навантаження піде на залізницю з Ростову до Джанкою", — пояснив речник ВМС Дмитро Плетенчук.

За його словами, проблема не лише в одному об’єкті. Йдеться про системне знищення логістичних можливостей. Кожен такий удар змушує російську армію витрачати більше часу і ресурсів на доставку. Це прямо впливає на боєздатність військ. У довгостроковій перспективі такі втрати накопичуються і послаблюють угруповання.

Що відомо про ураження

У ніч з 5 на 6 квітня 2026 року спецпризначенці ГУР МО України вразили останній залізничний пором окупантів "Славянин" у Керченській протоці. Удар завдали безпілотниками, після чого судно втратило здатність виконувати завдання. Пором використовували для перевезення пального, техніки, озброєння та боєприпасів до окупованого Криму. Раніше, у березні, був виведений з ладу інший пором — "Авангард", а "Славянин" уже отримував пошкодження. Таким чином, Росія фактично втратила можливість використовувати залізничні пороми для військової логістики в цьому районі.

Як повідомляли Новини.LIVE, постійні удари по радарах і пускових установках в Криму змушують окупантів нервувати та постійно змінювати позиції, адже захисний купол півострова стає дедалі дірявішим. Через значні втрати ворог майже припинив виводити великі кораблі в акваторію, побоюючись нових точних влучань.

Також Новини.LIVE писали, що у Криму найбільше постраждали радари та пускові установки "Панцир" і С-400. Це суттєво ускладнює роботу повітряної оборони ворога та обмежує його можливості контролювати акваторію Чорного моря. Крім того, пошкоджено літак Б-12, який патрулював прибережні райони.

Крим Кримський міст ГУР МО Украины
Марія Луценко - Редактор
Автор:
Марія Луценко
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації