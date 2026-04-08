Вогняна ніч у Криму: нафтобаза та пором окупантів під ударами

Ураження порому. Фото: Головне управління розвідки

Українські захисники продовжують знищувати ключові об’єкти окупантів у Криму. У ніч на 8 квітня під удар потрапила нафтобаза "Морський нафтовий термінал" у Феодосії, де спалахнула масштабна пожежа. Крім того, спецпризначенці ГУР вивели з ладу останній залізничний пором "Славянин" в Керчі, що забезпечував постачання окупантів.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на командувача українських Сил безпілотних систем Роберта "Мадяра" Бровді та Головне управління розвідки.

Атака на нафтобазу

У ніч на 8 квітня Сили безпілотних систем України завдали удару по нафтобазі у Феодосії. Перед вибухом над Старим Кримом пролетіли щонайменше три дрони. Пожежа швидко набрала масштаби, через що перекрили рух по вулицях Федько, Геологічній та Керченському шосе. Об’їзд організовано через кільце на Владиславівку та трасу "Таврида". Ця нафтобаза є ключовим вузлом постачання пального на Кримський півострів та тимчасово окуповані території півдня України.

Удар по порому

У ніч з 5 на 6 квітня спецпризначенці ГУР нейтралізували останній залізничний пором "Славянин" в Керчі, який забезпечував постачання палива, техніки та боєприпасів для російського контингенту. Раніше у березні цього року було виведено з ладу інший залізничний паром "Авангард", а "Славянин" отримав пошкодження.

""Славянін" відігравав важливу роль у забезпеченні російського військового контингенту в тимчасово окупованому Криму паливно-мастильними матеріалами, озброєнням, військовою технікою та боєприпасами", — зазначили в ГУР.

Читайте також:

Інші удари

Крім того, українські підрозділи завдали ударів по інших військових об’єктах на тимчасово окупованих територіях. У Запорізькій області знищили зенітний ракетний комплекс "Бук-М3" та рідкісну радіолокаційну станцію "Зоопарк-1М". У Донецькій області ліквідували ЗРК "Тор-М2" і спалили склади безпілотників та пункт передполітної підготовки дронів. У Луганській області знищили численні склади матеріально-технічного забезпечення.

Як повідомляли Новини.LIVE, українські війська продовжують удари по позиціях ППО Росії в тимчасово окупованому Криму. Найбільше постраждали радари та пускові установки "Панцир" і С-400. Це суттєво ускладнює роботу повітряної оборони ворога та обмежує його можливості контролювати акваторію Чорного моря. Крім того, пошкоджено літак Б-12, який патрулював прибережні райони.

Також Новини.LIVE писали, що 3 квітня в окупованому Криму розбився російський винищувач Су-30. РФ стверджує, що екіпаж катапультувався, загрози життю немає. Це вже друга авіакатастрофа за тиждень після падіння транспортного Ан-26 із 29 людьми на борту. Провоєнні канали повідомляють також про втрату Су-34.