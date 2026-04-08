Огненная ночь в Крыму: нефтебаза и паром оккупантов под ударами

Поражение парома. Фото: Главное управление разведки

Украинские защитники продолжают уничтожать ключевые объекты оккупантов в Крыму. В ночь на 8 апреля под удар попала нефтебаза "Морской нефтяной терминал" в Феодосии, где вспыхнул масштабный пожар. Кроме того, спецназовцы ГУР вывели из строя последний железнодорожный паром "Славянин" в Керчи, который обеспечивал снабжение оккупантов.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на командующего украинских Сил беспилотных систем Роберта "Мадьяра" Бровди и Главное управление разведки.

Атака на нефтебазу

В ночь на 8 апреля Силы беспилотных систем Украины нанесли удар по нефтебазе в Феодосии. Перед взрывом над Старым Крымом пролетели по меньшей мере три дрона. Пожар быстро набрал масштабы, из-за чего перекрыли движение по улицам Федько, Геологической и Керченскому шоссе. Объезд организован через кольцо на Владиславовку и трассу "Таврида". Эта нефтебаза является ключевым узлом поставки топлива на Крымский полуостров и временно оккупированные территории юга Украины.

Удар по парому

В ночь с 5 на 6 апреля спецназовцы ГУР нейтрализовали последний железнодорожный паром "Славянин" в Керчи, который обеспечивал поставки топлива, техники и боеприпасов для российского контингента. Ранее в марте этого года был выведен из строя другой железнодорожный паром "Авангард", а "Славянин" получил повреждения.

""Славянин" играл важную роль в обеспечении российского военного контингента во временно оккупированном Крыму горюче-смазочными материалами, вооружением, военной техникой и боеприпасами", — отметили в ГУР.

Читайте также:

Другие удары

Кроме того, украинские подразделения нанесли удары по другим военным объектам на временно оккупированных территориях. В Запорожской области уничтожили зенитный ракетный комплекс "Бук-М3" и редкую радиолокационную станцию "Зоопарк-1М". В Донецкой области ликвидировали ЗРК "Тор-М2" и сожгли склады беспилотников и пункт предполетной подготовки дронов. В Луганской области уничтожили многочисленные склады материально-технического обеспечения.

Как сообщали Новини.LIVE, украинские войска продолжают удары по позициям ПВО России во временно оккупированном Крыму. Больше всего пострадали радары и пусковые установки "Панцирь" и С-400. Это существенно усложняет работу воздушной обороны врага и ограничивает его возможности контролировать акваторию Черного моря. Кроме того, поврежден самолет Б-12, который патрулировал прибрежные районы.

Также Новини.LIVE писали, что 3 апреля в оккупированном Крыму разбился российский истребитель Су-30. РФ утверждает, что экипаж катапультировался, угрозы жизни нет. Это уже вторая авиакатастрофа за неделю после падения транспортного Ан-26 с 29 людьми на борту. Провоенные каналы сообщают также о потере Су-34.