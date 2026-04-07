У Криму стає менше ППО: демілітаризація півострова

ЗРГК "Панцирь-С1".

Українські війська продовжують удари по позиціях ППО Росії в тимчасово окупованому Криму. Найбільше постраждали радари та пускові установки "Панцир" і С-400. Це суттєво ускладнює роботу повітряної оборони ворога та обмежує його можливості контролювати акваторію Чорного моря. Крім того, пошкоджено літак Б-12, який патрулював прибережні райони.

Про це в ефірі "Ми-Україна" розповів речник Військово-морських сил Дмитро Плетенчук.

Вплив на ППО

Сили оборони України завдають точкових ударів по ключових об’єктах російської ППО в Криму. Зазвичай атаки проводяться поетапно. Спершу уражають радари, потім — пускові установки і інші об’єкти, що під прикриттям цих систем. Цей метод дозволяє послабити здатність ворога реагувати на загрози з повітря і значно ускладнює його бойові дії. За словами експертів, подібні системи дорого виробляти і обслуговувати, а російська армія залежить від іноземних комплектуючих.

"Це фактична класика. Коли ви залишаєте ворога без засобів радіолокаційного виявлення цілі, навіть маючи будь-яку кількість пускових, він не може діяти", — сказав речник ВМС Дмитро Плетенчук.

Втрата літаків

Б-12 Окрім ППО, Україна завдала ударів по літаку-амфібії "Б-12", який регулярно патрулював Чорне море. Цей літак дозволяє виявляти безпілотники та інші об’єкти на невеликих висотах, що робить його важливим елементом протиповітряної оборони. Для росіян втрата або пошкодження такого літака означає тимчасове зменшення контролю над морською акваторією та необхідність ремонту для відновлення боєздатності.

"Б-12 – це, насправді, вже антикваріат. Але він виконує свій функціонал. Якщо літак отримує пошкодження, він стане на регламент і будуть перебирати всю машину, щоб впевнитися, що вона боєздатна. В авіації нема дрібниць", — додав речник ВМС.

Наслідки для російської оборони

Втрата або пошкодження елементів ППО та літаків суттєво підриває боєздатність російських сил у Криму. Кожен удар змушує росіян відновлювати радари та пускові установки, що потребує часу і ресурсів. У довгостроковій перспективі такі дії ускладнюють їхні операції та контроль над Чорним морем.

"Цей процес не може тривати вічно. Подібні системи доволі коштовні і складні в виробництві", — наголосив Дмитро Плетенчук.

Як повідомляли Новини.LIVE, вранці 3 квітня, в окупованому Криму розбився російський винищувач Су-30. РФ стверджує, що екіпаж катапультувався, загрози життю немає. Це вже друга авіакатастрофа за тиждень після падіння транспортного Ан-26 із 29 людьми на борту. Провоєнні канали повідомляють також про втрату Су-34.

Також Новини.LIVE писали, що російська армія дедалі частіше стикається з неможливістю захистити власні стратегічні об'єкти на окупованому півострові. Регулярне знищення радіолокаційних станцій, які є "очима" будь-якої системи протиповітряної оборони, створює безпечні коридори для українських дронів та ракет.