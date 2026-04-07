В Крыму становится меньше ПВО: демилитаризация полуострова: демилитаризация полуострова

ЗРГК "Панцирь-С1". Фото иллюстративное: росСМИ

Украинские войска продолжают удары по позициям ПВО России во временно оккупированном Крыму. Больше всего пострадали радары и пусковые установки "Панцирь" и С-400. Это существенно усложняет работу воздушной обороны врага и ограничивает его возможности контролировать акваторию Черного моря. Кроме того, поврежден самолет Б-12, который патрулировал прибрежные районы.

Об этом в эфире "Мы-Украина" рассказал спикер Военно-морских сил Дмитрий Плетенчук, передает Новини.LIVE.

Влияние на ПВО

Силы обороны Украины наносят точечные удары по ключевым объектам российской ПВО в Крыму. Обычно атаки проводятся поэтапно. Сперва поражают радары, затем — пусковые установки и другие объекты, находящиеся под прикрытием этих систем. Этот метод позволяет ослабить способность врага реагировать на угрозы с воздуха и значительно усложняет его боевые действия. По словам экспертов, подобные системы дорого производить и обслуживать, а российская армия зависит от иностранных комплектующих.

"Это фактическая классика. Когда вы оставляете врага без средств радиолокационного обнаружения цели, даже имея любое количество пусковых, он не может действовать", — сказал представитель ВМС Дмитрий Плетенчук.

Потеря самолетов

Б-12 Кроме ПВО, Украина нанесла удары по самолету-амфибии "Б-12", который регулярно патрулировал Черное море. Этот самолет позволяет обнаруживать беспилотники и другие объекты на небольших высотах, что делает его важным элементом противовоздушной обороны. Для россиян потеря или повреждение такого самолета означает временное уменьшение контроля над морской акваторией и необходимость ремонта для восстановления боеспособности.

"Б-12 — это, на самом деле, уже антиквариат. Но он выполняет свой функционал. Если самолет получает повреждения, он станет на регламент и будут перебирать всю машину, чтобы убедиться, что она боеспособна. В авиации нет мелочей", — добавил представитель ВМС.

Последствия для российской обороны

Потеря или повреждение элементов ПВО и самолетов существенно подрывает боеспособность российских сил в Крыму. Каждый удар заставляет россиян восстанавливать радары и пусковые установки, что требует времени и ресурсов. В долгосрочной перспективе такие действия затрудняют их операции и контроль над Черным морем.

"Этот процесс не может продолжаться вечно. Подобные системы довольно ценные и сложные в производстве", — подчеркнул Дмитрий Плетенчук.

Как сообщали Новини.LIVE, утром 3 апреля, в оккупированном Крыму разбился российский истребитель Су-30. РФ утверждает, что экипаж катапультировался, угрозы жизни нет. Это уже вторая авиакатастрофа за неделю после падения транспортного Ан-26 с 29 людьми на борту. Провоенные каналы сообщают также о потере Су-34.

Также Новини.LIVE писали, что российская армия все чаще сталкивается с невозможностью защитить собственные стратегические объекты на оккупированном полуострове. Регулярное уничтожение радиолокационных станций, которые являются "глазами" любой системы противовоздушной обороны, создает безопасные коридоры для украинских дронов и ракет.