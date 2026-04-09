Уничтожение парома в Крыму: последствия для логистики РФ

В Керченском проливе уничтожен последний железнодорожный паром российских войск. Он играл ключевую роль в доставке горючего и техники в оккупированный Крым. Вместе с предыдущими ударами это серьезно бьет по логистике врага. Эксперты говорят, что последствия почувствуют и на фронте.

Об этом в эфире "КИЕВ24" рассказал капитан 1 ранга запаса ВМС, заместитель начальника штаба ВМС (2004-2020 гг.), стратегический эксперт компании "Соната" Андрей Рыженко, передает Новини.LIVE.

Удар по логистике

Российские войска в Крыму в значительной степени зависят от снабжения с территории РФ. Через полуостров проходят потоки горючего, боеприпасов и техники для группировки на юге Украины. Часть грузов старались не вести через Крымский мост, чтобы избежать рисков. Именно поэтому железнодорожные паромы в Керченском проливе стали важной альтернативой. Их активно использовали еще с момента оккупации полуострова в 2014 году.

"На полуострове контингент в основном выполняет функции усиления, пополнения запасов и восстановления группировок, которые действуют на юге. Поэтому нужны постоянные поставки горючего, боеприпасов и техники. Крымский мост для этого стараются не использовать, а железнодорожные паромы активно применялись. Это серьезный удар по логистике, потому что фактически остается только мост", — отметил капитан 1 ранга запаса ВМС Андрей Рыженко.

Отдельно он обратил внимание на потери горючего после ударов по инфраструктуре. По его словам, в Феодосии была уничтожена часть резервуаров с топливом. Речь идет о десятках тысяч тонн, что является критическим количеством для армии. Для сравнения, даже большие корабли потребляют значительно меньше за короткое время. Такие потери затрудняют обеспечение как сухопутных войск, так и авиации.

Читайте также:

Последствия для армии РФ

После уничтожения парома российское командование вынуждено искать новые пути снабжения. Скорее всего, нагрузка возрастет на железную дорогу через оккупированные территории юга Украины. Это более длинный и более уязвимый маршрут. Кроме того, поставки горючего остаются ключевой проблемой для армии РФ. Особенно учитывая активное использование авиации, которая требует больших объемов ресурсов.

"Это большой минус, потому что такие паромы имеют значительную грузоподъемность и перевозят железнодорожные вагоны. Их использовали после проблем с военно-морской логистикой. По мосту топливо перебрасывать рискованно, поэтому паромы играли важную роль. Теперь большая нагрузка пойдет на железную дорогу из Ростова в Джанкой", — пояснил представитель ВМС Дмитрий Плетенчук.

По его словам, проблема не только в одном объекте. Речь идет о системном уничтожении логистических возможностей. Каждый такой удар заставляет российскую армию тратить больше времени и ресурсов на доставку. Это прямо влияет на боеспособность войск. В долгосрочной перспективе такие потери накапливаются и ослабляют группировку.

Что известно о поражении

В ночь с 5 на 6 апреля 2026 года спецназовцы ГУР МО Украины поразили последний железнодорожный паром оккупантов "Славянин" в Керченском проливе. Удар нанесли беспилотниками, после чего судно потеряло способность выполнять задачи. Паром использовали для перевозки топлива, техники, вооружения и боеприпасов в оккупированный Крым. Ранее, в марте, был выведен из строя другой паром - "Авангард", а "Славянин" уже получал повреждения. Таким образом, Россия фактически потеряла возможность использовать железнодорожные паромы для военной логистики в этом районе.

Как сообщали Новини.LIVE, постоянные удары по радарам и пусковым установкам в Крыму заставляют оккупантов нервничать и постоянно менять позиции, ведь защитный купол полуострова становится все более дырявым. Из-за значительных потерь враг почти прекратил выводить большие корабли в акваторию, опасаясь новых точных попаданий.

Также Новини.LIVE писали, что в Крыму больше всего пострадали радары и пусковые установки "Панцирь" и С-400. Это существенно усложняет работу воздушной обороны врага и ограничивает его возможности контролировать акваторию Черного моря. Кроме того, поврежден самолет Б-12, который патрулировал прибрежные районы.