Россия теряет свою ПВО в Крыму: пробелов становится все больше

РЛС "Небо-СВУ". Фото иллюстративное

Во временно оккупированном Крыму российская система противовоздушной обороны работает в условиях постоянных потерь и перегрузки. Часть радиолокационных средств ВСУ регулярно выводят из строя, что заставляет врага постоянно перестраивать схему защиты. Речь идет не об усилении системы, а о попытках удержать ее работоспособность.

Об этом в эфире "Мы-Украина" рассказал спикер Военно-морских сил Дмитрий Плетенчук, передает Новини.LIVE.

ПВО Крыма

Россияне не могут усилить системы ПВО в Крыму. Наоборот, враг вынужден работать в режиме постоянного "латания" потерь, особенно среди радиолокационных средств и компонентов контроля воздушного пространства. Из-за этого происходит постоянное перераспределение имеющихся сил между различными участками. В результате часть направлений остается менее защищенной или временно "прикрытой" другими средствами.

"Сказать, что они усиливают, я точно не могу. Потому что здесь надо компенсировать потери периодически. И надо понимать, что далеко не все попадает в кадр. Дефицит все же ощущается", — отметил Плетенчук.

Авиация и флот

Российская авиация продолжает играть ключевую роль в контроле воздушной обстановки над Черным морем и Крымом. Она постоянно находится в воздухе, выполняя задачи разведки, патрулирования и выявления угроз. Отдельно ее привлекают к противодронной борьбе, в частности с использованием вертолетов. Это частично компенсирует ограниченность других средств контроля. Морская составляющая российского флота при этом фактически не ведет активных действий. Корабли и подводные лодки длительное время остаются в пунктах базирования, в частности в Новороссийске, и не выходят в море для выполнения задач. Это свидетельствует об ограниченной активности флота в регионе.

"Авиация находится в воздухе постоянно, потому что они выполняют задачи и разведки, и патрулирования. В то же время враг не получает ни одной единицы своего флота уже длительное время", — подытожил спикер.

Как сообщали Новини.LIVE, что в ночь на 8 апреля под удар попала нефтебаза "Морской нефтяной терминал" в Феодосии, где вспыхнул масштабный пожар. Кроме того, спецназовцы ГУР вывели из строя последний железнодорожный паром "Славянин" в Керчи, который обеспечивал снабжение оккупантов.

Также Новини.LIVE писали, что силы обороны Украины наносят точечные удары по ключевым объектам российской ПВО в Крыму. Обычно атаки проводятся поэтапно. Сперва поражают радары, затем - пусковые установки и другие объекты, находящиеся под прикрытием этих систем. Этот метод позволяет ослабить способность врага реагировать на угрозы с воздуха и значительно усложняет его боевые действия.