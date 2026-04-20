Высадка десанта в Одессе: удар по кораблям в Крыму остановил РФ

Украинские силы снова нанесли болезненный удар по российскому флоту в оккупированном Крыму. Под прицелом оказались большие десантные корабли и сверхсовременная станция радиолокации. Это не просто успешная атака, а стратегическое "обнуление" планов врага на юге. Удары по военным объектам и флоту заставляют РФ пересматривать расположение своих сил.

Об этом в эфире "Єдині новини" рассказал генерал-лейтенант в отставке Игорь Романенко, передает Новини.LIVE.

Потери российского флота

Российский флот в Крыму работает в условиях постоянного давления и рисков. Часть кораблей уже ранее была повреждена или вынуждена вывести из базирования. Это существенно изменило баланс сил в Черном море. Ситуация для РФ в регионе остается сложной.

"Севастополь — опасное место. Мы видим существенные достижения 2023 года, когда было уничтожено и повреждено до трети кораблей Черноморского флота", — отметил Игорь Романенко.

Десант с моря

По словам эксперта, пребывание больших десантных кораблей (БДК) в Севастополе свидетельствует о попытках врага подготовиться к активным действиям. Корабли держали ближе к потенциальным местам высадки, чтобы сократить путь из Новороссийска. Пропаганда РФ снова начала "подогревать" тему наступления со стороны Беларуси и Приднестровья, и именно для последнего направления эти суда были критически важными.

"Это пример работы на опережение. Мы перечеркиваем их планы по высадке десанта и реальные угрозы в Приднестровье или Одесской области", — отмечает Игорь Романенко.

Генерал добавил, что уничтожать вражеские средства на земле или в портах гораздо эффективнее, чем пытаться сбить их в воздухе или в море во время движения.

ПВО Крыма под нагрузкой

Система противовоздушной обороны в оккупированном Крыму работает с большой нагрузкой и постепенно теряет эффективность. Россия сталкивается с нехваткой ракет, оборудования и комплектующих. Это затрудняет защиту большого количества военных объектов. В результате общий оборонный потенциал снижается.

"Есть дефицит в системе противовоздушной и противоракетной обороны, проблемы с ракетами и комплектующими", — пояснил эксперт.

Что известно об атаке на Крым

В ночь с 18 на 19 апреля 2026 года украинские силы нанесли удары по российским военным объектам в Севастополе. Под удар попали два больших десантных корабля Черноморского флота РФ — "Ямал" и "Николай Фильченков". Также была поражена радиолокационная станция "Подлет-К1". По данным украинской стороны, корабли потеряли боеспособность, а РЛС была уничтожена или выведена из строя.

Как сообщали Новини.LIVE, что Служба безопасности Украины провела масштабную спецоперацию во временно оккупированном Крыму. Под ударом были российские военные корабли, системы связи, радиолокационные станции и топливная инфраструктура врага.

Также Новини.LIVE писали, что так называемый Крымский мост, который россияне возвели в 2018 году, чтобы соединить оккупированный ими полуостров с РФ, после ударов уже не выполняет те функции, которые имел в начале полномасштабной войны. Сейчас его возможности для перевозки техники и горючего существенно ограничены.