Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціМодаСвіт туризмуКультРинок нерухомостіГламурТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУСтильМентальне здоровяГороскопFashionЄвробаченняНацвідбірПередоваМандриТрадиціїПогодаПолітикаВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортГрядкаАвтоКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксЗдоров'яУкраїна АрхівРезервОгоПризовЕкономісткухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Політика
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Удар по флоту і паливу в портах Чорного моря: нічні втрати РФ

Удар по флоту і паливу в портах Чорного моря: нічні втрати РФ

Ua ru
Дата публікації: 20 квітня 2026 14:23
Удар по флоту і паливу в портах Чорного моря: нічні втрати РФ
Пожежа на НПЗ в Туапсе. Фото: скриншот з відео

У ніч на 20 квітня Сили оборони України вдарили по важливих цілях Росії. Під удар потрапили нафтопереробний завод у Туапсе, нафтобаза в Криму та військові склади. Також уражено два великі десантні кораблі в Севастополі. Частина об’єктів зайнялася, масштаби пошкоджень ще уточнюють.

Про це повідомили в Генеральному штабі, передає Новини.LIVE.

Атака на НПЗ у Туапсе

Українські військові повторно вдарили по нафтопереробному заводу в Туапсе, що в Краснодарському краї РФ. За попередніми даними, влучили в резервуарний парк. Після цього на території почалася сильна пожежа. Окупанти заначають, що вогонь охопив щонайменше 11 ділянок. РФ підтвердила сам факт атаки і пожежу в районі порту. Цей завод є важливим для постачання пального, зокрема для армії.

Ураження в Криму

Окремо повідомляється про удар по нафтобазі "Гвардійська" у тимчасово окупованому Криму. Такі атаки напряму впливають на забезпечення російських військ пальним. У Севастополі під удар потрапили одразу два великі десантні кораблі. Йдеться про кораблі проєктів 775 "Ямал" та 1171 "Ніколай Фільченков". У момент атаки вони перебували в бухті.

Що відомо про знищені кораблі

Обидва кораблі використовувалися Росією для перевезення техніки та десанту. "Ямал" може перевозити до 500 тонн вантажу, а "Ніколай Фільченков" — до 1000 тонн. За попередніми оцінками, їхня вартість перевищує 150 мільйонів доларів разом. Після ударів обидва кораблі виведені з ладу, але точний рівень пошкоджень ще уточнюють.

Удари по складах і командних пунктах

Також цієї ночі уражено склади боєприпасів у районах Урзуфа на Донеччині та Локні в Білгородській області РФ. Окрім цього, під удар потрапив склад безпілотників біля Нової Каракуби. Українські військові повідомляють і про ураження командно-спостережного пункту поблизу Благодатного. Це може ускладнити управління підрозділами противника на цьому напрямку.

"Сили оборони України продовжать вживати заходів для зниження наступального потенціалу російських окупантів і припинення збройної агресії РФ проти України", — йдеться у повідомленні Генштабу.

Як повідомляли Новини.LIVE, Чорне море фактично стало сірою зоною, де ні Україна, ні Росія не мають повного контролю. Через втрати і побоювання великі кораблі РФ більше не здатні діяти так, як раніше, і вимушені обмежувати свою присутність.

Також Новини.LIVE писали, СБУ провела масштабну спецоперацію в тимчасово окупованому Криму. Під ударом були російські військові кораблі, системи зв’язку, радіолокаційні станції та паливна інфраструктура ворога.

Крим НПЗ атака
Марія Луценко - Редактор
Автор:
Марія Луценко
Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації