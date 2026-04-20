Удар по флоту і паливу в портах Чорного моря: нічні втрати РФ

Пожежа на НПЗ в Туапсе. Фото: скриншот з відео

У ніч на 20 квітня Сили оборони України вдарили по важливих цілях Росії. Під удар потрапили нафтопереробний завод у Туапсе, нафтобаза в Криму та військові склади. Також уражено два великі десантні кораблі в Севастополі. Частина об’єктів зайнялася, масштаби пошкоджень ще уточнюють.

Про це повідомили в Генеральному штабі, передає Новини.LIVE.

Атака на НПЗ у Туапсе

Українські військові повторно вдарили по нафтопереробному заводу в Туапсе, що в Краснодарському краї РФ. За попередніми даними, влучили в резервуарний парк. Після цього на території почалася сильна пожежа. Окупанти заначають, що вогонь охопив щонайменше 11 ділянок. РФ підтвердила сам факт атаки і пожежу в районі порту. Цей завод є важливим для постачання пального, зокрема для армії.

Ураження в Криму

Окремо повідомляється про удар по нафтобазі "Гвардійська" у тимчасово окупованому Криму. Такі атаки напряму впливають на забезпечення російських військ пальним. У Севастополі під удар потрапили одразу два великі десантні кораблі. Йдеться про кораблі проєктів 775 "Ямал" та 1171 "Ніколай Фільченков". У момент атаки вони перебували в бухті.

Що відомо про знищені кораблі

Обидва кораблі використовувалися Росією для перевезення техніки та десанту. "Ямал" може перевозити до 500 тонн вантажу, а "Ніколай Фільченков" — до 1000 тонн. За попередніми оцінками, їхня вартість перевищує 150 мільйонів доларів разом. Після ударів обидва кораблі виведені з ладу, але точний рівень пошкоджень ще уточнюють.

Удари по складах і командних пунктах

Також цієї ночі уражено склади боєприпасів у районах Урзуфа на Донеччині та Локні в Білгородській області РФ. Окрім цього, під удар потрапив склад безпілотників біля Нової Каракуби. Українські військові повідомляють і про ураження командно-спостережного пункту поблизу Благодатного. Це може ускладнити управління підрозділами противника на цьому напрямку.

"Сили оборони України продовжать вживати заходів для зниження наступального потенціалу російських окупантів і припинення збройної агресії РФ проти України", — йдеться у повідомленні Генштабу.

Як повідомляли Новини.LIVE, Чорне море фактично стало сірою зоною, де ні Україна, ні Росія не мають повного контролю. Через втрати і побоювання великі кораблі РФ більше не здатні діяти так, як раніше, і вимушені обмежувати свою присутність.

Також Новини.LIVE писали, СБУ провела масштабну спецоперацію в тимчасово окупованому Криму. Під ударом були російські військові кораблі, системи зв’язку, радіолокаційні станції та паливна інфраструктура ворога.