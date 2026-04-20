Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМодаМир туризмаКультРынок недвижимостиГламурТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУСтильМентальное здоровьеГороскопFashionЕвровидениеНацотборПередоваяПутешествияТрадицииПогодаПолитикаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксЗдоровьеУкраина АрхивРезервОгоПризывЭкономистКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Политика
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Удар по флоту и топливу в портах Черного моря: ночные потери РФ

Удар по флоту и топливу в портах Черного моря: ночные потери РФ

Ua ru
Дата публикации 20 апреля 2026 14:23
Пожар на НПЗ в Туапсе. Фото: скриншот из видео

В ночь на 20 апреля Силы обороны Украины ударили по важным целям России. Под удар попали нефтеперерабатывающий завод в Туапсе, нефтебаза в Крыму и военные склады. Также поражены два больших десантных корабля в Севастополе. Часть объектов загорелась, масштабы повреждений еще уточняются.

Об этом сообщили в Генеральном штабе, передает Новини.LIVE.

Атака на НПЗ в Туапсе

Украинские военные повторно ударили по нефтеперерабатывающему заводу в Туапсе, что в Краснодарском крае РФ. По предварительным данным, попали в резервуарный парк. После этого на территории начался сильный пожар. Оккупанты отмечают, что огонь охватил не менее 11 участков. РФ подтвердила сам факт атаки и пожар в районе порта. Этот завод является важным для поставки топлива, в частности для армии.

Поражение в Крыму

Отдельно сообщается об ударе по нефтебазе "Гвардейская" во временно оккупированном Крыму. Такие атаки напрямую влияют на обеспечение российских войск горючим. В Севастополе под удар попали сразу два больших десантных корабля. Речь идет о кораблях проектов 775 "Ямал" и 1171 "Николай Фильченков". В момент атаки они находились в бухте.

Что известно об уничтоженных кораблях

Оба корабля использовались Россией для перевозки техники и десанта. "Ямал" может перевозить до 500 тонн груза, а "Николай Фильченков" — до 1000 тонн. По предварительным оценкам, их стоимость превышает 150 миллионов долларов вместе. После ударов оба корабля выведены из строя, но точный уровень повреждений еще уточняют.

Читайте также:

Удары по складам и командным пунктам

Также этой ночью поражены склады боеприпасов в районах Урзуфа в Донецкой области и Локни в Белгородской области РФ. Кроме этого, под удар попал склад беспилотников возле Новой Каракубы. Украинские военные сообщают и о поражении командно-наблюдательного пункта вблизи Благодатного. Это может осложнить управление подразделениями противника на этом направлении.

"Силы обороны Украины продолжат принимать меры для снижения наступательного потенциала российских оккупантов и прекращения вооруженной агрессии РФ против Украины", — говорится в сообщении Генштаба.

Как сообщали Новини.LIVE, Черное море фактически стало серой зоной, где ни Украина, ни Россия не имеют полного контроля. Из-за потерь и опасений большие корабли РФ больше не способны действовать так, как раньше, и вынуждены ограничивать свое присутствие.

Также Новини.LIVE писали, СБУ провела масштабную спецоперацию во временно оккупированном Крыму. Под ударом были российские военные корабли, системы связи, радиолокационные станции и топливная инфраструктура врага.

Крым НПЗ атака
Мария Луценко
Автор:
Мария Луценко
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации