Удар по флоту и топливу в портах Черного моря: ночные потери РФ

Пожар на НПЗ в Туапсе. Фото: скриншот из видео

В ночь на 20 апреля Силы обороны Украины ударили по важным целям России. Под удар попали нефтеперерабатывающий завод в Туапсе, нефтебаза в Крыму и военные склады. Также поражены два больших десантных корабля в Севастополе. Часть объектов загорелась, масштабы повреждений еще уточняются.

Об этом сообщили в Генеральном штабе, передает Новини.LIVE.

Атака на НПЗ в Туапсе

Украинские военные повторно ударили по нефтеперерабатывающему заводу в Туапсе, что в Краснодарском крае РФ. По предварительным данным, попали в резервуарный парк. После этого на территории начался сильный пожар. Оккупанты отмечают, что огонь охватил не менее 11 участков. РФ подтвердила сам факт атаки и пожар в районе порта. Этот завод является важным для поставки топлива, в частности для армии.

Поражение в Крыму

Отдельно сообщается об ударе по нефтебазе "Гвардейская" во временно оккупированном Крыму. Такие атаки напрямую влияют на обеспечение российских войск горючим. В Севастополе под удар попали сразу два больших десантных корабля. Речь идет о кораблях проектов 775 "Ямал" и 1171 "Николай Фильченков". В момент атаки они находились в бухте.

Что известно об уничтоженных кораблях

Оба корабля использовались Россией для перевозки техники и десанта. "Ямал" может перевозить до 500 тонн груза, а "Николай Фильченков" — до 1000 тонн. По предварительным оценкам, их стоимость превышает 150 миллионов долларов вместе. После ударов оба корабля выведены из строя, но точный уровень повреждений еще уточняют.

Удары по складам и командным пунктам

Также этой ночью поражены склады боеприпасов в районах Урзуфа в Донецкой области и Локни в Белгородской области РФ. Кроме этого, под удар попал склад беспилотников возле Новой Каракубы. Украинские военные сообщают и о поражении командно-наблюдательного пункта вблизи Благодатного. Это может осложнить управление подразделениями противника на этом направлении.

"Силы обороны Украины продолжат принимать меры для снижения наступательного потенциала российских оккупантов и прекращения вооруженной агрессии РФ против Украины", — говорится в сообщении Генштаба.

Черное море фактически стало серой зоной, где ни Украина, ни Россия не имеют полного контроля. Из-за потерь и опасений большие корабли РФ больше не способны действовать так, как раньше, и вынуждены ограничивать свое присутствие.

