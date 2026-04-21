В Криму радари під ударом: ППО росіян слабщає на півострові

Російська РЛС "Небо-М". Фото ілюстративне: росЗМІ

Українські військові продовжують тиснути на систему протиповітряної оборони противника. Найбільше ударів припадає на радари — ключовий елемент для виявлення цілей. Саме їх знищення послаблює здатність ворога реагувати на атаки, зокрема в тимчасово окупованому Криму. Водночас противник намагається швидко латати прогалини та утримувати щільність ППО.

Про це в ексклюзивному інтерв'ю Новини.LIVE розповів речник Військово-морських сил Дмитро Плетенчук.

Радари слабке місце

Система ППО противника виглядає потужною, але має вразливі точки. Однією з них є радіолокаційні станції, які забезпечують виявлення цілей і наведення ракет. Без них навіть сучасні комплекси стають малоефективними, адже не можуть точно реагувати на загрози. Речник Військово-морських сил Дмитро Плетенчук пояснює, що саме ці елементи є пріоритетною ціллю для українських сил. За його словами, удари по них дають відчутний результат і поступово "розбирають" всю систему.

"Це є, в принципі, найціннішим і найскладнішим активом в усій цій системі. Тому що не маючи засобів відповідного виявлення цілі, ви не зможете ніяк навести свої ракети", — зазначив Плетенчук.

Крим під щільним захистом

Крим залишається одним із найважливіших напрямків для противника. Там розгорнуто значну кількість засобів ППО, які прикривають військові об’єкти та логістику. Саме тому українські удари по радарах у цьому регіоні мають особливе значення. Плетенчук наголошує, що, попри втрати, ворог намагається утримати контроль над повітряним простором. Це вимагає постійного перекидання техніки та ресурсів, що створює додаткове навантаження на систему.

"Щільність все одно залишається доволі високою. І якраз наш напрямок, кримський, він доволі сильно наповнений такими засобами протиповітряної оборони", — розповів він.

Відновлення ППО

Після втрат противник намагається швидко відновити ППО. Для цього використовують різні комплекси, зокрема застарілі або рідкісні зразки, які стягують з інших регіонів. Це свідчить про брак сучасних систем і спробу закрити прогалини будь-якими доступними засобами. За словами Плетенчука, такі рішення не дають повноцінного ефекту. Вони лише тимчасово підтримують роботу системи, але не компенсують втрати сучасної техніки.

"Ворог втрачає ті об'єкти, які він прикривав, але він відновлює. Іноді навіть можна побачити екзотичні зразки, які тягнуть з усієї росії на фронт", — зазначив він.

Дефіцит ресурсів

Ще однією проблемою для противника залишається відновлення знищених систем. Виробництво і ремонт ППО потребують складних компонентів, зокрема мікроелектроніки. Значна частина таких деталей має іноземне походження, що ускладнює процес. Плетенчук підкреслює, що разом із технікою ворог втрачає і спеціалістів, яких важко швидко замінити. Це додатково послаблює систему і знижує її ефективність.

"Велика частка комплектуючих — це мікроелектроніка іноземного виробництва. Це завжди було слабким місцем росіян", — пояснив він.

Як повідомляли Новини.LIVE, у ніч на 19 квітня українська розвідка атакувала цілі в окупованому Криму. Під удар потрапили — корабель проєкту 775 "Ямал" та корабель проєкту 1171 "Ніколай Фільченков". Також знищено радіолокаційну станцію.

Також Новини.LIVE писали, що Кримський міст, який росіяни звели у 2018 році, щоб з'єднати окупований ними півострів з РФ, після ударів уже не виконує ті функції, які мав на початку повномасштабної війни. Наразі його можливості для перевезення техніки та пального суттєво обмежені.