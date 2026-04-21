В Крыму радары под ударом: ПВО россиян ослабевает на полуострове

Российская РЛС "Небо-М". Фото иллюстративное: росСМИ

Украинские военные продолжают давить на систему противовоздушной обороны противника. Больше всего ударов приходится на радары — ключевой элемент для выявления целей. Именно их уничтожение ослабляет способность врага реагировать на атаки, в частности во временно оккупированном Крыму. В то же время противник пытается быстро латать пробелы и удерживать плотность ПВО.

Об этом в эксклюзивном интервью Новини.LIVE рассказал представитель Военно-морских сил Дмитрий Плетенчук.

Радары слабое место

Система ПВО противника выглядит мощной, но имеет уязвимые точки. Одной из них являются радиолокационные станции, которые обеспечивают обнаружение целей и наведение ракет. Без них даже современные комплексы становятся малоэффективными, ведь не могут точно реагировать на угрозы. Представитель Военно-морских сил Дмитрий Плетенчук объясняет, что именно эти элементы являются приоритетной целью для украинских сил. По его словам, удары по ним дают ощутимый результат и постепенно "разбирают" всю систему.

"Это, в принципе, самый ценный и самый сложный актив во всей этой системе. Потому что не имея средств соответствующего обнаружения цели, вы не сможете никак навести свои ракеты", — отметил Плетенчук.

Крым под плотной защитой

Крым остается одним из важнейших направлений для противника. Там развернуто значительное количество средств ПВО, которые прикрывают военные объекты и логистику. Именно поэтому украинские удары по радарам в этом регионе имеют особое значение. Плетенчук отмечает, что, несмотря на потери, враг пытается удержать контроль над воздушным пространством. Это требует постоянной переброски техники и ресурсов, что создает дополнительную нагрузку на систему.

"Плотность все равно остается довольно высокой. И как раз наше направление, крымское, оно довольно сильно наполнено такими средствами противовоздушной обороны", — рассказал он.

Восстановление ПВО

После потерь противник пытается быстро восстановить ПВО. Для этого используют различные комплексы, в том числе устаревшие или редкие образцы, которые стягивают из других регионов. Это свидетельствует о нехватке современных систем и попытке закрыть пробелы любыми доступными средствами. По словам Плетенчука, такие решения не дают полноценного эффекта. Они лишь временно поддерживают работу системы, но не компенсируют потери современной техники.

"Враг теряет те объекты, которые он прикрывал, но он восстанавливает. Иногда даже можно увидеть экзотические образцы, которые тянут со всей России на фронт", — отметил он.

Дефицит ресурсов

Еще одной проблемой для противника остается восстановление уничтоженных систем. Производство и ремонт ПВО требуют сложных компонентов, в частности микроэлектроники. Значительная часть таких деталей имеет иностранное происхождение, что усложняет процесс. Плетенчук подчеркивает, что вместе с техникой враг теряет и специалистов, которых трудно быстро заменить. Это дополнительно ослабляет систему и снижает ее эффективность.

"Большая доля комплектующих — это микроэлектроника иностранного производства. Это всегда было слабым местом россиян", — пояснил он.

Как сообщали Новини.LIVE, в ночь на 19 апреля украинская разведка атаковала цели в оккупированном Крыму. Под удар попали — корабль проекта 775 "Ямал" и корабль проекта 1171 "Николай Фильченков". Также уничтожена радиолокационная станция.

Также Новини.LIVE писали, что Крымский мост, который россияне возвели в 2018 году, чтобы соединить оккупированный ими полуостров с РФ, после ударов уже не выполняет те функции, которые имел в начале полномасштабной войны. Сейчас его возможности для перевозки техники и горючего существенно ограничены.