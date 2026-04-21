РФ боїться висадки десанту у Криму: мінують узбережжя

Російські війська активно мінують узбережжя Криму. Йдеться не лише про сушу, а й про прибережні води. Так окупанти намагаються зірвати можливу висадку українського десанту.

Про це "Укрінформу" розповів речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин, передає Новини.LIVE.

Мінування Криму

У тимчасово окупованому Криму російські підрозділи розгорнули масштабне мінування берегової лінії. За словами речника Сил оборони півдня Владислава Волошина, роботи ведуться вздовж усього узбережжя. Встановлюють як протитанкові, так і протипіхотні міни.

"За даними нашої розвідки, російські підрозділи проводять заходи щодо встановлення мінно-вибухових загороджень уздовж узбережжя Криму, щоб не допустити висадки десанту Сил оборони України", — зазначив Волошин.

Мінні поля

Окупанти облаштовують щільні мінні поля і додаткові інженерні укріплення. Йдеться про дротяні загородження та бар’єри, які перекривають підходи до берега. Мінування охоплює не лише пляжі, а й частину моря біля узбережжя.

"Вони намагаються замінувати майже все узбережжя, встановлюючи сотні й навіть тисячі мін. З пляжів роблять суцільні мінні поля, які перекриті дротом. Це стосується і суші, і моря, бо вони бояться висадки десанту", — додав речник.

У Силах оборони наголошують, що такі дії свідчать про страх російських військ перед можливими операціями ЗСУ на півострові.

Плани РФ під ударом

Удари по російських об’єктах у Криму змушують РФ змінювати свої плани на півдні. Після втрат флоту та пошкодження інфраструктури ворог втрачає можливості для активних дій у Чорному морі. За словами генерал-лейтенанта у відставці Ігоря Романенка, українські сили діють на випередження і б’ють по цілях ще до їх застосування.

Експерт додає, що знищення техніки в портах ефективніше, ніж у морі під час руху. Водночас система ППО в окупованому Криму працює з перевантаженням і поступово слабшає. Росія стикається з дефіцитом ракет і комплектуючих, що ускладнює захист об’єктів.

Як повідомляли Новини.LIVE, що система ППО противника в Криму виглядає потужною, але має вразливі точки. Однією з них є радіолокаційні станції, які забезпечують виявлення цілей і наведення ракет. Без них навіть сучасні комплекси стають малоефективними, адже не можуть точно реагувати на загрози.

Також Новини.LIVE писали, що у тимчасово окупованому Севастополі українські розвідники з підрозділу "Примари" провели нічну операцію. За даними ГУР МО України, ударів завдали по кораблях російського Чорноморського флоту, які перебували в бухті. Серед уражених — великий десантний корабель проєкту 775 "Ямал" та великий десантний корабель проєкту 1171 "Ніколай Фільченков".