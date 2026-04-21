РФ боится высадки десанта в Крыму: минируют побережье

Мина на побережье. Фото иллюстративное: скриншот из видео

Российские войска активно минируют побережье Крыма. Речь идет не только о суше, но и о прибрежных водах. Так оккупанты пытаются сорвать возможную высадку украинского десанта.

Об этом "Укринформу" рассказал представитель Сил обороны Юга Владислав Волошин, передает Новини.LIVE.

Минирование Крыма

Во временно оккупированном Крыму российские подразделения развернули масштабное минирование береговой линии. По словам спикера Сил обороны юга Владислава Волошина, работы ведутся вдоль всего побережья. Устанавливают как противотанковые, так и противопехотные мины.

"По данным нашей разведки, российские подразделения проводят мероприятия по установлению минно-взрывных заграждений вдоль побережья Крыма, чтобы не допустить высадки десанта Сил обороны Украины", — отметил Волошин.

Минные поля

Оккупанты обустраивают плотные минные поля и дополнительные инженерные укрепления. Речь идет о проволочных заграждениях и барьерах, которые перекрывают подходы к берегу. Минирование охватывает не только пляжи, но и часть моря у побережья.

Читайте также:

"Они пытаются заминировать почти все побережье, устанавливая сотни и даже тысячи мин. Из пляжей делают сплошные минные поля, которые перекрыты проволокой. Это касается и суши, и моря, потому что они боятся высадки десанта", — добавил спикер.

В Силах обороны отмечают, что такие действия свидетельствуют о страхе российских войск перед возможными операциями ВСУ на полуострове.

Планы РФ под ударом

Удары по российским объектам в Крыму заставляют РФ менять свои планы на юге. После потерь флота и повреждения инфраструктуры враг теряет возможности для активных действий в Черном море. По словам генерал-лейтенанта в отставке Игоря Романенко, украинские силы действуют на опережение и бьют по целям еще до их применения.

Эксперт добавляет, что уничтожение техники в портах эффективнее, чем в море во время движения. В то же время система ПВО в оккупированном Крыму работает с перегрузкой и постепенно ослабевает. Россия сталкивается с дефицитом ракет и комплектующих, что усложняет защиту объектов.

Как сообщали Новини.LIVE, что система ПВО противника в Крыму выглядит мощной, но имеет уязвимые точки. Одной из них являются радиолокационные станции, которые обеспечивают обнаружение целей и наведение ракет. Без них даже современные комплексы становятся малоэффективными, ведь не могут точно реагировать на угрозы.

Также Новини.LIVE писали, что во временно оккупированном Севастополе украинские разведчики из подразделения "Примары" провели ночную операцию. По данным ГУР МО Украины, удары нанесли по кораблям российского Черноморского флота, которые находились в бухте. Среди пораженных — большой десантный корабль проекта 775 "Ямал" и большой десантный корабль проекта 1171 "Николай Фильченков".