Минус еще одно судно РФ в Крыму: успешная атака Украины

Несмотря на то, что оккупированный Крым не находится непосредственно на линии соприкосновения, он является зоной активных боевых действий. Украинские воины регулярно поражают военные объекты РФ на полуострове. Результатом очередной успешной операции стало повреждение сторожевого корабля возле Севастополя. Также зафиксированы серьезные потери на предприятии, производящем дроны в Таганроге.

Удар по Крыму

После удара 22 апреля подтверждено повреждение сторожевого корабля пограничной службы фсб рф в Севастополе. Речь идет о судне проекта 22460. По имеющимся данным, поражена боевая рубка — это ключевая часть, где размещено управление кораблем. Такое повреждение может существенно ограничить его способность выполнять боевые задачи. Корабли этого типа используют для патрулирования и контроля акватории, в том числе и вблизи временно оккупированного Крыма.

Что известно о судне

Судно проекта 22460 — это пограничный сторожевой корабль России, который использует фсб для контроля морской акватории. Такие корабли предназначены для патрулирования, наблюдения и задержания судов, а также могут привлекаться к выполнению военных задач.

Экипаж обычно насчитывает до трех десятков человек, а скорость судна достигает около 30 узлов. Оно оснащено стрелковым вооружением, а отдельные модификации могут принимать на борт легкий вертолет или беспилотник. В Черном море такие корабли используют для контроля побережья, в частности вблизи оккупированного Крыма.

Читайте также:

Удар по "Атлант Аэро"

Отдельно уточнили результаты атаки 19 апреля по предприятию "Атлант Аэро" в Таганроге. Украинские крылатые ракеты "Нептун" уничтожили два производственных помещения и еще четыре повредили. Это предприятие занимается полным циклом создания беспилотников, в частности ударно-разведывательных дронов типа "Молния" и комплектующих к БпЛА "Орион". Именно такие аппараты Россия применяет для атак по территории Украины. Поражение завода может снизить темпы производства дронов и, соответственно, количество ударов по гражданским объектам.

Уничтожение кораблей

Отметим, в ночь на 19 апреля украинская разведка атаковала цели во временно оккупированном Крыму. Под удар попали корабли российского флота в Севастополе, а также радиолокационная станция. По данным ГУР, операцию провели бойцы подразделения "Призраки". В Севастопольской бухте они поразили два больших десантных корабля — "Ямал" (проект 775) и "Николай Фильченков" (проект 1171).

"Ямал", построенный в 1988 году, может перевозить до 500 тонн груза, включая бронетехнику и десант. "Николай Фильченков", введенный в эксплуатацию в 1975 году, способен брать на борт до 1000 тонн техники и личного состава. По информации разведки, оба корабля после удара выведены из строя и не могут выполнять боевые задачи.

Как сообщали Новини.LIVE, в Одессе сохраняется постоянная угроза со стороны России — как с моря, так и с воздуха. Несмотря на потери флота РФ, опасность атак и минирования побережья никуда не исчезла. Особенно это важно накануне летнего сезона, когда на пляжи поедут тысячи людей.

Также Новини.LIVE писали, что российские войска активно минируют побережье Крыма. Речь идет не только о суше, но и о прибрежных водах. Так оккупанты пытаются сорвать возможную высадку украинского десанта.