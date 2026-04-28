Угроза для Одессы из Крыма: дроны и ракеты летят ежедневно

Угроза для Одессы из Крыма: дроны и ракеты летят ежедневно

Дата публикации 28 апреля 2026 11:10
Беспилотники РФ в небе над Украиной. Фотоколлаж: Новини.LIVE

Россия продолжает использовать временно оккупированный Крым для ударов по югу Украины. Дроны и баллистические ракеты оттуда запускают практически ежедневно, и Одесса остается среди основных целей.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на заявление военного эксперта и спикера Украинской Добровольческой Армии Сергея Братчука в эфире телемарафона "Мы — Украина".

Россия обстреливает Одессу из Крыма

По словам Сергея Братчука, несмотря на регулярные удары ВСУ по военным объектам в Крыму, угроза для южных регионов Украины не исчезает. Оккупированный полуостров и в дальнейшем используется Россией как плацдарм для атак, в частности, по Одесской области. Военный эксперт объясняет, что сейчас украинские силы работают над уменьшением этих рисков.

"Речь сегодня о том, чтобы уменьшить в том числе и угрозы ударов по нашему украинскому югу именно с территории временно оккупированного Крыма. Это и о шахедах, и о баллистических ракетах", — сказал Сергей Братчук.

В то же время он отметил, что интенсивность атак остается высокой. По его словам, Крым до сих пор используется как ключевая точка запуска воздушных целей.

"Они периодически и фактически каждый день летят в южные территории, в частности в Одессу, в Днепр, в Запорожье", — добавил спикер.

Удары по оккупантам в Крыму

Сергей Братчук говорит, что именно поэтому украинские силы сосредотачивают удары на военной инфраструктуре полуострова. Речь идет о системах противовоздушной обороны, радиолокационных станциях и других объектах, которые обеспечивают работу российских атак. По его словам, постепенное уничтожение этих элементов уже дает результат и влияет на возможности врага.

"Речь не только об уничтожении российских объектов, но и об уменьшении возможностей врага прикрывать свои силы и планировать новые атаки", — сообщил Братчук.

Обстрелы Одессы: что известно

В ночь на 27 апреля российские дроны массированно атаковали Одессу. Под ударом оказались жилые кварталы, отель, склады и припортовая инфраструктура. Наибольшие разрушения зафиксировали в Приморском, Хаджибейском и Киевском районах.

В городе выбиты окна, повреждены многоэтажки и частные дома. В отдельных зданиях разрушены крыши и этажи. После попаданий вспыхнули пожары — горели дома, автомобили и хозяйственные постройки. Спасатели оперативно ликвидировали возгорание. На местах работали медики, коммунальные службы и психологи.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что в ночь на 26 апреля Служба безопасности Украины провела масштабную спецоперацию во временно оккупированном Крыму. По официальной информации, украинские беспилотники атаковали ряд российских военных объектов, в частности большие десантные корабли "Ямал" и "Фильченков", корабль-разведчик "Иван Хурс", а также учебный центр Черноморского флота РФ "Лукомка". Кроме того, под удар попали штаб радиотехнической разведки сил ПВО, радиолокационная станция МР-10М1 "Мис-М1", самолет МиГ-31 на аэродроме Бельбек и технико-эксплуатационная часть этого аэродрома.

Также Новини.LIVE писали, что российский флот почти не выходит в открытое море и делает ставку на авиацию и воздушные патрули. Они выполняют разведывательные функции и реагируют на украинские удары, что позволяет частично компенсировать потерю контроля на море.

Лилия Швец - Редактор ленты новостей - Одесса
Автор:
Лилия Швец
