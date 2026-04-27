Чорне море під тиском: у РФ стало менше можливостей у Криму

Системи С-400 "Тріумф".

Ситуація в Чорному морі залишається напруженою, але контрольованою. Російський флот майже не виходить у море, натомість робить ставку на авіацію та повітряні патрулі. Українські сили продовжують завдавати ударів по військових об’єктах в окупованому Криму.

Про це в ефірі "Ми-Україна" розповів речник Військово-морських сил Дмитро Плетенчук, передає Новини.LIVE.

Зміна дій РФ у морі

Російська активність у морі суттєво знизилась, однак повітряний компонент залишається постійним. Водночас росіяни продовжують тримати авіацію над акваторією Чорного моря та навколо Криму. Українські удари по військових об’єктах змушують противника коригувати свою тактику.

"Виходів у море і отримування кораблів в морі не спостерігається в принципі", — зазначив речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук.

Авіація РФ

Навіть за відсутності морських операцій російська авіація залишається активною в регіоні. Вона виконує функції спостереження та реагування на українські удари. Такий режим дозволяє противнику частково компенсувати втрату морської ініціативи.

"Вони все одно знаходяться фактично 24 на 7 в повітрі навколо Криму", — пояснив Плетенчук.

ППО в Криму

Останнім часом все частіше з'являються новини про успішні влучання по стратегічних об'єктах у Криму. Це свідчить про те, що російська система протиповітряної оборони на півострові має серйозні прогалини. Українські військові методично знищують "очі" ворога, що робить їхні ракети та зенітні установки безпорадними. За словами Плетенчука, росіяни намагаються відновлювати втрати, але це відбувається нестабільно. Особливо вразливими залишаються радіолокаційні засоби. ​

"Вчора ППО окупантів критично прорядили, і цей процес перманентний. У них є прогалини в ешелонах захисту. Ми нищимо засоби радіолокаційного огляду, адже без них решта заліза втрачає сенс", — пояснює речник ВМС.

Нічна атака по Одесі

Цієї ночі росіяни завдали удару по Одесі дронами-камікадзе. Під удар потрапили набережна Ланжерона, житлові райони та цивільна інфраструктура. Пошкоджено багатоповерхові будинки, готель і автомобілі. Відомо щонайменше про 13 поранених. ​

"Зараз відносно тихо, але вночі було не дуже. Є влучання по будинках. На нашому рахунку щодоби десятки "шахедів", бо ворог не залишає Одещину в спокої", — підсумував Плетенчук.

Як повідомляли Новини.LIVE, українські розвідники уразили два великі десантні кораблі РФ у Севастополі. Разом із ними знищено й важливу радіолокаційну станцію. У ВМС кажуть, що це серйозно б’є по можливостях ворога в морі та послаблює його ППО. Водночас загроза ракетних ударів із моря нікуди не зникла.

Також Новини.LIVE писали, що так званий Кримський міст, який росіяни звели у 2018 році, щоб з'єднати окупований ними півострів з РФ, після ударів уже не виконує ті функції, які мав на початку повномасштабної війни. Наразі його можливості для перевезення техніки та пального суттєво обмежені.