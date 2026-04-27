Черное море под давлением: у РФ стало меньше возможностей в Крыму

Системы С-400 "Триумф".

Ситуация в Черном море остается напряженной, но контролируемой. Российский флот почти не выходит в море, вместо этого делает ставку на авиацию и воздушные патрули. Украинские силы продолжают наносить удары по военным объектам в оккупированном Крыму.

Об этом в эфире "Мы-Украина" рассказал представитель Военно-морских сил Дмитрий Плетенчук, передает Новини.LIVE.

Изменение действий РФ в море

Российская активность в море существенно снизилась, однако воздушный компонент остается постоянным. В то же время россияне продолжают держать авиацию над акваторией Черного моря и вокруг Крыма. Украинские удары по военным объектам заставляют противника корректировать свою тактику.

"Выходов в море и получения кораблей в море не наблюдается в принципе", — отметил представитель ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук.

Авиация РФ

Даже при отсутствии морских операций российская авиация остается активной в регионе. Она выполняет функции наблюдения и реагирования на украинские удары. Такой режим позволяет противнику частично компенсировать потерю морской инициативы.

"Они все равно находятся фактически 24 на 7 в воздухе вокруг Крыма", — пояснил Плетенчук.

ПВО в Крыму

В последнее время все чаще появляются новости об успешных попаданиях по стратегическим объектам в Крыму. Это свидетельствует о том, что российская система противовоздушной обороны на полуострове имеет серьезные пробелы. Украинские военные методично уничтожают "глаза" врага, что делает их ракеты и зенитные установки беспомощными. По словам Плетенчука, россияне пытаются восстанавливать потери, но это происходит нестабильно. Особенно уязвимыми остаются радиолокационные средства.

"Вчера ПВО оккупантов критически прорядили, и этот процесс перманентный. У них есть пробелы в эшелонах защиты. Мы уничтожаем средства радиолокационного обзора, ведь без них остальное железо теряет смысл", — объясняет спикер ВМС.

Ночная атака по Одессе

Этой ночью россияне нанесли удар по Одессе дронами-камикадзе. Под удар попали набережная Ланжерона, жилые районы и гражданская инфраструктура. Повреждены многоэтажные дома, отель и автомобили. Известно по меньшей мере о 13 раненых.

"Сейчас относительно тихо, но ночью было не очень. Есть попадания по домам. На нашем счету каждые сутки десятки "шахедов", потому что враг не оставляет Одесскую область в покое", — подытожил Плетенчук.

Как сообщали Новини.LIVE, украинские разведчики поразили два больших десантных корабля РФ в Севастополе. Вместе с ними уничтожена и важная радиолокационная станция. В ВМС говорят, что это серьезно бьет по возможностям врага в море и ослабляет его ПВО. В то же время угроза ракетных ударов с моря никуда не исчезла.

Также Новини.LIVE писали, что так называемый Крымский мост, который россияне возвели в 2018 году, чтобы соединить оккупированный ими полуостров с РФ, после ударов уже не выполняет те функции, которые имел в начале полномасштабной войны. Сейчас его возможности для перевозки техники и горючего существенно ограничены.