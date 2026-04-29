Головна Одеса В Одесі було чутно вибух: загроза ударних безпілотників

В Одесі було чутно вибух: загроза ударних безпілотників

Дата публікації: 29 квітня 2026 10:06
Дим в небі після вибуху. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Сьогодні, 29 квітня, в Одесі було чутно звук вибуху. У місті загроза застосування ударних безпілотників з акваторії Чорного моря. Інформація про наслідки наразі відсутня.

Про це повідомляють моніторингові канали, передає Новини.LIVE.

Повідомлення про вибух в Одесі. Фото: скриншот із Telegram

Сьогодні, 29 квітня, в Одесі пролунали вибухи. Повітряні сили повідомляли про рух ударних безпілотників у напрямку регіону. Моніторингові канали уточнювали, що дрон летить у бік прибережних районів обласного центру, зокрема на Ланжерон. Ймовірно працювали сили ППО. Саме це могли чути містяни. 

Побачити повний перелік сховищ можна за допомогою онлайн-мапи. На ній окремо зазначено близько 200 звичайних укриттів та 135 протирадіаційних бомбосховищ у різних районах міста. Також можна побачити, де є найближчий паркінг.

Під час тривоги всі паркінги міста мають бути відкритими для всіх охочих. Блокувати входи до бомбосховищ заборонено.

Якщо вхід до бомбосховища закритий чи ним неможливо з інших причин користатися, то слід звернутися за розв'язанням цієї проблеми до єдиного центру звернення громадян за номером "15-35". Також можна зателефонувати до поліції або до рятувальних служб.

Як повідомляли Новини.LIVE, у ніч на 29 квітня південь Одещини пережив масовану атаку дронів. Під удар потрапили лікарня, житлові будинки та природні території. Двоє людей постраждали, одну з них — у важкому стані. Рятувальники гасили пожежі та ліквідовували наслідки обстрілів.

Також Новини.LIVE писали, що у ніч на 27 квітня російські дрони масовано атакували Одесу. Під ударом опинилися житлові квартали, готель, склади та припортова інфраструктура. Найбільше руйнувань зафіксували у Приморському, Хаджибейському та Київському районах. У місті вибито вікна, пошкоджено багатоповерхівки й приватні будинки, у деяких будівлях зруйновані поверхи або дах.

Долженко Катерина - редактор, одеський оглядач
Автор:
Долженко Катерина
