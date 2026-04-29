В Одессе был слышен взрыв: угроза ударных беспилотников

Дым в небе после взрыва.

Сегодня, 29 апреля, в Одессе был слышен звук взрыва. В городе угроза применения ударных беспилотников из акватории Черного моря. Информация о последствиях пока отсутствует.

Об этом сообщают мониторинговые каналы, передает Новини.LIVE.

Сообщение о взрыве в Одессе.

Взрывы в Одессе

Сегодня, 29 апреля, в Одессе прогремели взрывы. Воздушные силы сообщали о движении ударных беспилотников в направлении региона. Мониторинговые каналы уточняли, что дрон летит в сторону прибрежных районов областного центра, в частности на Ланжерон. Вероятно работали силы ПВО. Именно это могли слышать горожане.

Бомбоубежища в Одессе

Увидеть полный перечень хранилищ можно с помощью онлайн-карты. На ней отдельно указано около 200 обычных укрытий и 135 противорадиационных бомбоубежищ в разных районах города. Также можно увидеть, где есть ближайший паркинг.

Во время тревоги все паркинги города должны быть открытыми для всех желающих. Блокировать входы в бомбоубежища запрещено.

Читайте также:

Если вход в бомбоубежище закрыт или им невозможно по другим причинам пользоваться, то следует обратиться за решением этой проблемы в единый центр обращения граждан по телефону "15-35". Также можно позвонить в полицию или в спасательные службы.

Как сообщали Новини.LIVE, в ночь на 29 апреля юг Одесской области пережил массированную атаку дронов. Под удар попали больница, жилые дома и природные территории. Два человека пострадали, один из них — в тяжелом состоянии. Спасатели тушили пожары и ликвидировали последствия обстрелов.

Также Новини.LIVE писали, что в ночь на 27 апреля российские дроны массированно атаковали Одессу. Под ударом оказались жилые кварталы, отель, склады и припортовая инфраструктура. Больше всего разрушений зафиксировали в Приморском, Хаджибейском и Киевском районах. В городе выбиты окна, повреждены многоэтажки и частные дома, в некоторых зданиях разрушены этажи или крыша.