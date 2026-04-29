Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМир туризмаМодаКультРынок недвижимостиГламурСтильТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУМентальное здоровьеГороскопFashionЕвровидениеНацотборПередоваяПутешествияТрадицииПогодаПолитикаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксЗдоровьеУкраина АрхивРезервОгоПризывЭкономистКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Стиль
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса В Одессе был слышен взрыв: угроза ударных беспилотников

В Одессе был слышен взрыв: угроза ударных беспилотников

Ua ru
Дата публикации 29 апреля 2026 10:06
В Одессе был слышен взрыв: угроза ударных беспилотников
Дым в небе после взрыва. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Сегодня, 29 апреля, в Одессе был слышен звук взрыва. В городе угроза применения ударных беспилотников из акватории Черного моря. Информация о последствиях пока отсутствует.

Об этом сообщают мониторинговые каналы, передает Новини.LIVE.

Вибух в Одесі 29 квітня
Сообщение о взрыве в Одессе. Фото: скриншот из Telegram

Взрывы в Одессе

Сегодня, 29 апреля, в Одессе прогремели взрывы. Воздушные силы сообщали о движении ударных беспилотников в направлении региона. Мониторинговые каналы уточняли, что дрон летит в сторону прибрежных районов областного центра, в частности на Ланжерон. Вероятно работали силы ПВО. Именно это могли слышать горожане.

Бомбоубежища в Одессе

Увидеть полный перечень хранилищ можно с помощью онлайн-карты. На ней отдельно указано около 200 обычных укрытий и 135 противорадиационных бомбоубежищ в разных районах города. Также можно увидеть, где есть ближайший паркинг.

Во время тревоги все паркинги города должны быть открытыми для всех желающих. Блокировать входы в бомбоубежища запрещено.

Если вход в бомбоубежище закрыт или им невозможно по другим причинам пользоваться, то следует обратиться за решением этой проблемы в единый центр обращения граждан по телефону "15-35". Также можно позвонить в полицию или в спасательные службы.

Как сообщали Новини.LIVE, в ночь на 29 апреля юг Одесской области пережил массированную атаку дронов. Под удар попали больница, жилые дома и природные территории. Два человека пострадали, один из них — в тяжелом состоянии. Спасатели тушили пожары и ликвидировали последствия обстрелов.

Также Новини.LIVE писали, что в ночь на 27 апреля российские дроны массированно атаковали Одессу. Под ударом оказались жилые кварталы, отель, склады и припортовая инфраструктура. Больше всего разрушений зафиксировали в Приморском, Хаджибейском и Киевском районах. В городе выбиты окна, повреждены многоэтажки и частные дома, в некоторых зданиях разрушены этажи или крыша.

Одесса взрыв атака
Долженко Екатерина - редактор, одесский обозреватель
Автор:
Долженко Екатерина
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации