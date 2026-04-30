Массированная атака по Одессе: масштабы последствий (фото)

Разрушенное здание. Фото: Новини.LIVE/Виктория Яслык

В ночь на 30 апреля Одесса пережила несколько волн массированных атак ударными дронами. Под огнем оказалась гражданская инфраструктура и жилые кварталы. К сожалению, есть пострадавшие.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на главу Одесской областной военной администрации Олега Кипера.

Последствия атаки

Этой ночью российские войска атаковали Одессу ударными беспилотниками. Несмотря на работу сил ПВО, часть целей попала или упала обломками в разных районах города. В результате этого повреждены десятки объектов гражданской инфраструктуры. Среди них — многоэтажные и частные дома, гостиница, детский сад, две школы, административные и складские помещения, автостоянки и гаражи.

Детский сад, который пострадал от атаки. Фото: Новини.LIVE/Виктория Яслык

Разрушенное здание. Фото: Новини.LIVE/Виктория Яслык

В жилых домах зафиксированы серьезные разрушения. Выгорели квартиры на 4-5 этажах пятиэтажки, а также на 6-7 этажах многоэтажного дома. В других зданиях повреждены целые этажи — в частности в 9- и 16-этажных домах.

Пожар в доме после атаки. Фото: ГСЧС Одесской области

Из-за попадания и падения обломков возникли пожары. Горели квартиры, частные дома, гостиница, складские и хозяйственные постройки. Огонь также охватил автостоянки — уничтожено и повреждено около 20 транспортных средств, среди которых автобусы и легковые авто. Все возгорания спасателям удалось ликвидировать.

Читайте также:

Спасатели тушат пожар. Фото: ГСЧС Одесской области

Пострадавшие от атаки

К сожалению, не обошлось без пострадавших. Всего за помощью обратились 20 человек. В частности известно, что среди них 6 женщин в возрасте от 21 до 70 лет и 11 мужчин в возрасте от 18 до 72 лет. Девять пострадавших госпитализировали. На местах работали психологи ГСЧС — помощь получили 36 человек, в том числе пятеро детей.

Психологи оказывают помощь жителям. Фото: ГСЧС Одесской области

Чудом уцелели

В результате атаки пострадал отель. Повреждено более тысячи квадратных метров из общей площади 4 тысячи. По словам владельца Владислава, его бизнес уже второй раз страдает от обстрелов со стороны РФ, тогда было разрушено около двух тысяч квадратных метров и выбито не менее 150 окон. Сейчас масштабы повреждений еще уточняются.

"Я жив, сотрудники живы, и жители рядом живы. Все уцелели, потому что прятались в бетонном укрытии", — рассказал Владислав.

Владелец разрушенного отеля. Фото: Новини.LIVE/Виктория Яслык

Разрушенный отель. Фото: Новини.LIVE/Виктория Яслык

Он добавил, что во время атаки жители успели спуститься в бетонное бомбоубежище. Благодаря этому удалось избежать жертв — все, кто находился в укрытии, остались живы. В то же время рядом с местом укрытия произошло попадание, из-за чего возник пожар.

Вид на последствия пожара из окна. Фото: Новини.LIVE/Виктория Яслык

Работа спецслужб

К ликвидации последствий привлекли более 200 спасателей и 48 единиц техники. В городе развернули оперативные штабы, работают все профильные службы.

"Это была тяжелая ночь для спасателей. Работу осложняли повторные воздушные тревоги и отсутствие воды в гидрантах", — отметила пресс-секретарь ГСЧС Марина Аверина.

Пресс-секретарь ГСЧС о последствиях атаки. Фото: Новини.LIVE/Виктория Яслык

Пожар на месте попадания. Фото: Одесская ОВА

Правоохранители документируют последствия атаки как военное преступление. Начато досудебное расследование по ч. 1 ст. 438 УК Украины.

Пожар на месте попадания. Фото: Одесская ОВА

Здание охвачено дымом и пламенем. Фото: Новости.LIVE/Виктория Яслик

Как сообщали Новини.LIVE, в ночь на 29 апреля юг Одесской области пережил массированную атаку дронов. Под удар попали больница, жилые дома и природные территории. Два человека пострадали, один из них — в тяжелом состоянии. Спасатели тушили пожары и ликвидировали последствия обстрелов.

Также Новини.LIVE писали, что в ночь на 27 апреля Одесса снова оказалась под ударом дронов. Очевидцы говорят — взрывы были очень сильные. Во многих квартирах выбило окна, есть раненые. Люди до сих пор приходят в себя от пережитого и вспоминают эти минуты со страхом.