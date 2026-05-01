Одесчина под атакой дронов: последствия обстрела города и области

Дом после пожара после пожара. Фото: Новини.LIVE/Виктория Яслык

В ночь на 1 мая Россия массированно атаковала Одесскую область дронами. Под ударом оказалась жилая застройка и портовая инфраструктура. В Одессе повреждены многоэтажки, есть пострадавшие. На местах работают спасатели, продолжается ликвидация последствий.

Журналисты Новини.LIVE побывали на месте удара в Одессе и пообщались с очевидцами атаки.

Удар по Одессе

В Одессе ударные беспилотники попа ли в два жилых дома. В одном случае повреждена квартира в 16-этажке, на крыше возник пожар. По другому адресу дрон попал в квартиру на 12 этаже 13-этажного дома, там также загорелось.

Дом, где загорелся пожар. Фото: Новини.LIVE/Виктория Яслык

Сгоревшие этажи дома. Фото: Новини.LIVE/Виктория Яслык

В результате атак пострадали два человека — 25-летняя женщина и 26-летний мужчина. Пострадавшим оказывается медицинская помощь. Спасатели быстро ликвидировали пожары и эвакуировали жителей.

Разрушения на месте атаки. Фото: Новини.LIVE/Виктория Яслык

Выбитые окна в доме. Фото: Новини.LIVE/Виктория Яслык

Времени на реакцию не было

Во время атаки люди находились в своих квартирах и не всегда успевали спуститься в укрытие. По словам жителей, дроны летели очень низко и времени на реакцию почти не было. Часть людей уже после взрывов выходила из квартир и спускалась вниз. Спасатели сразу окружили место и начали тушение пожара.

"Я не успела, потому что оно летело прямо сюда. Я уже слышала, что оно летит. Я не спускаюсь во время тревоги, здесь нет нормального укрытия. Сильно не испугалась — за четыре года привыкли. Я не пострадала", — рассказала местная жительница Лариса.

Лариса о реакции на тревогу. Фото: Новини.LIVE/Виктория Яслык

Дыра в стене. Фото: Новини.LIVE/Виктория Яслык

Реакция на взрывы

Некоторые люди пытались хотя бы спрятаться в коридорах квартир. По словам очевидцев, воздушная тревога прозвучала почти одновременно со взрывами. Люди не имели возможности добраться до укрытий. Особенно сложной ситуация была для семей с детьми, которые действовали инстинктивно.

"Я был один дома. Вышел в коридор — и в этот момент все произошло. Не было времени бежать в укрытие. Там была соседка с двумя детьми, мы вместе стояли. Ее муж в армии", — рассказал житель Сергей.

Сергей о спасении от ударов. Фото: Новини.LIVE/Виктория Яслык

Разрушенная квартира. Фото: Новини.LIVE/Виктория Яслык

Первые минуты после удара

После взрывов люди увидели значительные разрушения в квартирах. Выбитые окна, поврежденные стены и имущество стали типичной картиной. Жители говорят, что не ожидали таких последствий в новых домах. В то же время отмечают быструю реакцию служб.

"Я такого еще не видел. Выбило все окна, и внутренние тоже. Спасибо, что быстро среагировали — и власть, и скорая помощь. Будем как-то жить дальше", — сказал житель Виктор.

Виктор о первых минутах после атаки. Фото: Новини.LIVE/Виктория Яслык

Выбитые окна в доме. Фото: Новини.LIVE/Виктория Яслык

Спасение во время атаки

Часть людей успела только выбежать в коридоры перед взрывами. После этого начиналась паника и попытки спасти себя и близких. Люди действовали быстро, часто не понимая, что делать дальше. В то же время многие отмечают, что главное — остаться в живых.

"Я успела только выбежать в коридор. Не знала, что делать. Начала паниковать. Хватала кота и переноску. Выбило два окна, но я не пострадала. Это очень страшно, даже на пятый год войны", — рассказала жительница Марина.

Марина о панике после атаки. Фото: Новини.LIVE/Виктория Яслык

Уничтоженное имущество. Фото: Новини.LIVE/Виктория Яслык

Последствия в области

Кроме Одессы, удары зафиксировали и в области. Там повреждена портовая инфраструктура. На местах возникли локальные возгорания, которые оперативно ликвидировали. По данным служб, пострадавших в области нет.

Спасатель тушит пожар. Фото: Измаильская РГА

Последствия атаки на область. Фото: Измаильская РГА

Атака на порты

В ночь на 1 мая Россия атаковала порты на Дунае и в Большой Одессе. Повреждены причалы и складские помещения. Пожары быстро потушили работники и спасатели. Несмотря на удары, порты продолжают работу с учетом ограничений по безопасности.

Пожар в порту. Фото: Администрация морских портов Украины

Работа спасателей

К ликвидации последствий привлекли значительные силы. На местах работали 123 спасателя и 35 единиц техники ГСЧС. От Национальной гвардии Украины присоединились 5 человек и 1 единица техники. Также работали 4 представителя Ассоциации добровольных пожарных Украины с одной единицей техники. Психологи ГСЧС оказали помощь 25 людям, среди которых двое детей.

Квартира, которая уничтожена из-за атаки. Фото: Новини.LIVE/Виктория Яслык

Выбитые окна в комнате. Фото: Новини.LIVE/Виктория Яслык

Как сообщали Новини.LIVE, в ночь на 30 апреля Одесса пережила несколько волн массированных атак ударными дронами. Под огнем оказалась гражданская инфраструктура и жилые кварталы. К сожалению, есть пострадавшие.

Также Новини.LIVE писали, что в одну из городских больниц Одессы доставили семерых пострадавших в результате атаки в ночь на 30 апреля. Часть людей после осмотра отпустили на амбулаторное лечение, другие остались под наблюдением врачей. Медики отмечают, что у пациентов преимущественно травмы, полученные от взрывной волны и осколков. С