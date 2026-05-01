Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииДом и огородШтабРынок трудаМир туризмаМодаКультРынок недвижимостиГламурСтильТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУВойнаМентальное здоровьеГороскопFashionЕвровидениеНацотборПередоваяПутешествияТрадицииПогодаПолитикаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаВойскоХроникиЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксЗдоровьеУкраина АрхивРезервОгоПризывЭкономистКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Стиль
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Одесчина под атакой дронов: последствия обстрела города и области

Одесчина под атакой дронов: последствия обстрела города и области

Ua ru
Дата публикации 1 мая 2026 09:53
Дом после пожара после пожара. Фото: Новини.LIVE/Виктория Яслык

В ночь на 1 мая Россия массированно атаковала Одесскую область дронами. Под ударом оказалась жилая застройка и портовая инфраструктура. В Одессе повреждены многоэтажки, есть пострадавшие. На местах работают спасатели, продолжается ликвидация последствий.

Журналисты Новини.LIVE побывали на месте удара в Одессе и пообщались с очевидцами атаки.

Удар по Одессе

В Одессе ударные беспилотники попа ли в два жилых дома. В одном случае повреждена квартира в 16-этажке, на крыше возник пожар. По другому адресу дрон попал в квартиру на 12 этаже 13-этажного дома, там также загорелось.

Дом, где загорелся пожар. Фото: Новини.LIVE/Виктория Яслык
Сгоревшие этажи дома. Фото: Новини.LIVE/Виктория Яслык

В результате атак пострадали два человека — 25-летняя женщина и 26-летний мужчина. Пострадавшим оказывается медицинская помощь. Спасатели быстро ликвидировали пожары и эвакуировали жителей.

Разрушения на месте атаки. Фото: Новини.LIVE/Виктория Яслык
Выбитые окна в доме. Фото: Новини.LIVE/Виктория Яслык

Времени на реакцию не было

Во время атаки люди находились в своих квартирах и не всегда успевали спуститься в укрытие. По словам жителей, дроны летели очень низко и времени на реакцию почти не было. Часть людей уже после взрывов выходила из квартир и спускалась вниз. Спасатели сразу окружили место и начали тушение пожара.

Читайте также:

"Я не успела, потому что оно летело прямо сюда. Я уже слышала, что оно летит. Я не спускаюсь во время тревоги, здесь нет нормального укрытия. Сильно не испугалась — за четыре года привыкли. Я не пострадала", — рассказала местная жительница Лариса.

Лариса о реакции на тревогу. Фото: Новини.LIVE/Виктория Яслык
Дыра в стене. Фото: Новини.LIVE/Виктория Яслык

Реакция на взрывы

Некоторые люди пытались хотя бы спрятаться в коридорах квартир. По словам очевидцев, воздушная тревога прозвучала почти одновременно со взрывами. Люди не имели возможности добраться до укрытий. Особенно сложной ситуация была для семей с детьми, которые действовали инстинктивно.

"Я был один дома. Вышел в коридор — и в этот момент все произошло. Не было времени бежать в укрытие. Там была соседка с двумя детьми, мы вместе стояли. Ее муж в армии", — рассказал житель Сергей.

Сергей о спасении от ударов. Фото: Новини.LIVE/Виктория Яслык
Разрушенная квартира. Фото: Новини.LIVE/Виктория Яслык

Первые минуты после удара

После взрывов люди увидели значительные разрушения в квартирах. Выбитые окна, поврежденные стены и имущество стали типичной картиной. Жители говорят, что не ожидали таких последствий в новых домах. В то же время отмечают быструю реакцию служб.

"Я такого еще не видел. Выбило все окна, и внутренние тоже. Спасибо, что быстро среагировали — и власть, и скорая помощь. Будем как-то жить дальше", — сказал житель Виктор.

Виктор о первых минутах после атаки. Фото: Новини.LIVE/Виктория Яслык
Выбитые окна в доме. Фото: Новини.LIVE/Виктория Яслык

Спасение во время атаки

Часть людей успела только выбежать в коридоры перед взрывами. После этого начиналась паника и попытки спасти себя и близких. Люди действовали быстро, часто не понимая, что делать дальше. В то же время многие отмечают, что главное — остаться в живых.

"Я успела только выбежать в коридор. Не знала, что делать. Начала паниковать. Хватала кота и переноску. Выбило два окна, но я не пострадала. Это очень страшно, даже на пятый год войны", — рассказала жительница Марина.

Марина о панике после атаки. Фото: Новини.LIVE/Виктория Яслык
Уничтоженное имущество. Фото: Новини.LIVE/Виктория Яслык

Последствия в области

Кроме Одессы, удары зафиксировали и в области. Там повреждена портовая инфраструктура. На местах возникли локальные возгорания, которые оперативно ликвидировали. По данным служб, пострадавших в области нет.

Спасатель тушит пожар. Фото: Измаильская РГА
Последствия атаки на область. Фото: Измаильская РГА

Атака на порты

В ночь на 1 мая Россия атаковала порты на Дунае и в Большой Одессе. Повреждены причалы и складские помещения. Пожары быстро потушили работники и спасатели. Несмотря на удары, порты продолжают работу с учетом ограничений по безопасности.

Пожар в порту. Фото: Администрация морских портов Украины

Работа спасателей

К ликвидации последствий привлекли значительные силы. На местах работали 123 спасателя и 35 единиц техники ГСЧС. От Национальной гвардии Украины присоединились 5 человек и 1 единица техники. Также работали 4 представителя Ассоциации добровольных пожарных Украины с одной единицей техники. Психологи ГСЧС оказали помощь 25 людям, среди которых двое детей.

Квартира, которая уничтожена из-за атаки. Фото: Новини.LIVE/Виктория Яслык
Выбитые окна в комнате. Фото: Новини.LIVE/Виктория Яслык

Как сообщали Новини.LIVE, в ночь на 30 апреля Одесса пережила несколько волн массированных атак ударными дронами. Под огнем оказалась гражданская инфраструктура и жилые кварталы. К сожалению, есть пострадавшие.

Также Новини.LIVE писали, что в одну из городских больниц Одессы доставили семерых пострадавших в результате атаки в ночь на 30 апреля. Часть людей после осмотра отпустили на амбулаторное лечение, другие остались под наблюдением врачей. Медики отмечают, что у пациентов преимущественно травмы, полученные от взрывной волны и осколков. С

Одесса Одесская область Обстрел Одесчины
Долженко Екатерина - редактор, одесский обозреватель
Автор:
Долженко Екатерина
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации