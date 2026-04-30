Стан постраждалих одеситів: очевидці про нічну атаку

Будинок, який постраждав від атаки. Фото: Новини.LIVE/Вікторія Яслик

Одеса вночі зазнала масованої атаки дронів. Під удар потрапили житлові райони та цивільні об’єкти. Після вибухів до лікарень доставили поранених із різними травмами. Частина людей залишається у тяжкому стані, медики працюють безперервно.

Про це повідомляють журналісти Новини.LIVE.

Стан постраждалих

До однієї з міських лікарень Одеси доправили сімох постраждалих внаслідок нічної атаки. Частину людей після огляду відпустили на амбулаторне лікування, інші залишилися під наглядом лікарів. Медики зазначають, що у пацієнтів переважно травми, отримані від вибухової хвилі та уламків. Стан одного з постраждалих оцінюють як важкий, але стабілізований. Лікарі наголошують, що найбільше ушкоджень пов’язано з осколковими пораненнями. У пацієнтів фіксують травми голови, грудної клітки та черевної порожнини. Частині постраждалих уже надали хірургічну допомогу. Медики також працюють із психологічним станом людей після пережитого стресу.

"На сьогодні до нас звернулися семеро людей, троє залишилися на стаціонарному лікуванні, четверо потребують амбулаторної допомоги. Один пацієнт у важкому стані, стабілізований, двоє — у відносно задовільному стані", — зазначив виконувач обов’язків генерального директора міської лікарні Євген Крилов.

Віконувач обов'язків головного лікаря. Фото: Новини.LIVE/Вікторія Яслик

Вибите вікно. Фото: Новини.LIVE/Вікторія Яслик

Знищене майно. Фото: Новини.LIVE/Вікторія Яслик

Зруйнована будівля. Фото: Новини.LIVE/Вікторія Яслик

Рятувалися як могли

Під час атаки багато одеситів ховалися в коридорах та укриттях. У деяких квартирах вибуховою хвилею вибило вікна, почалися локальні пожежі. Люди швидко евакуйовувалися з будинків, рятуючи дітей і документи. Після вибухів частина мешканців повернулася, щоб оцінити пошкодження житла.

Будинок, який постраждав від атаки. Фото: Новини.LIVE/Вікторія Яслик

Зруйнована кімната. Фото: Новини.LIVE/Вікторія Яслик

Рятувальник ліквідовує наслідки атаки. Фото: Новини.LIVE/Вікторія Яслик

Уламки на вулиці. Фото: Новини.LIVE/Вікторія Яслик

Очевидці розповідають, що події розгорталися дуже швидко. Спочатку було чути наближення дронів, потім — серію вибухів і дим. Багато хто залишав будинки просто в домашньому одязі, не встигаючи зібрати речі. Деякі родини тимчасово виїхали до знайомих.

"Ми почули звук, схожий на дрон, і одразу вибух. Вікна вилетіли, ми швидко сховалися в коридорі з дітьми. Потім побачили дим і пожежу поруч та вибігли з квартири", — розповів житель пошкодженого будинку Євген.

Євген про пережиту ніч. Фото: Новини.LIVE/Вікторія Яслик

Діра в стіні. Фото: Новини.LIVE/Вікторія Яслик

Двигун дрона. Фото: Новини.LIVE/Вікторія Яслик

Балкон будинку. Фото: Новини.LIVE/Вікторія Яслик

Що відомо про атаку

Вночі, 30 квітня, ворог здійснив кілька хвиль масованих атак ударними дронами по цивільній інфраструктурі Одеси. На ранок відомо про 20 постраждалих, усім надають медичну допомогу. Пошкоджено житлові будинки, готель, дитячий садок, адмінбудівлі, автостоянки та транспорт.

Дитячій майданчик після обстрілу. Фото: Новини.LIVE/Вікторія Яслик

Група у дитячому садку. Фото: Новини.LIVE/Вікторія Яслик

Зруйнована будівля. Фото: Новини.LIVE/Вікторія Яслик

Руйнації після атаки. Фото: Новини.LIVE/Вікторія Яслик

Як повідомляли Новини.LIVE, що у ніч на 29 квітня південь Одещини пережив масовану атаку дронів. Під удар потрапили лікарня, житлові будинки та природні території. Двоє людей постраждали, одну з них — у важкому стані. Рятувальники гасили пожежі та ліквідовували наслідки обстрілів.

Також Новини.LIVE писали, що уночі в понеділок, 27 квітня, росіяни атакували Одесу ударними безпілотниками. Зазнали пошкоджень житловий будинок, будівля готелю та приватні автівки. Є інформація про постраждалих.