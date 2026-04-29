Головна Одеса Удар по Одесі касетною ракетою: друга річниця трагедії

Удар по Одесі касетною ракетою: друга річниця трагедії

Дата публікації: 29 квітня 2026 13:58
Пожежа в корпусі юридичної академії. Фото: Новини.LIVE

29 квітня 2024 року Одеса пережила перший ракетний удар із касетним боєзапасом. Тоді загинули 8 людей, ще 32 отримали поранення. Серед жертв — маленька дитина. Минуло два роки, але події того вечора досі болять місту.

Журналісти Новини.LIVE вирішили нагадати про цю трагедію.

Атака касетами

Тривогу в Одесі тоді оголосили о 18:24. У Повітряних силах попередили про загрозу балістичного удару. Уже за чотири хвилини, о 18:28, пролунав потужний вибух.

Річниця касетного удару по Одесі
Уламок ракети. Фото: Новини.LIVE

Після влучання спалахнула пожежа у палаці студентів Одеської юридичної академії, який у місті називають "замком Гаррі Поттера". Вогонь охопив близько 600 квадратних метрів, дах будівлі майже повністю вигорів.

Удар по Трасі Здоров'я в Одесі
Пожежа в корпусі юр.академії. Фото: Новини.LIVE

За даними військових, було застосовано касетний боєзапас — зброю, розраховану на ураження великої кількості людей. На стінах і навколишніх об’єктах залишилися численні сліди від шрапнелі.

Річниця касетного удару по Одесі
Дим над морем. Фото: Новини.LIVE

Фрагменти шрапнелі від касетного боєзапасу знаходили на відстані до півтора кілометра від місця удару. Постраждали не лише мешканці, а й люди, які в той момент прогулювалися Трасою здоров’я.

Замок Гаррі Поттера в Одесі
Пожежа на даху будівлі. Фото: Новини.LIVE

Жертви удару

Унаслідок атаки 32 людини отримали поранення. Семеро загинули на місці, ще одна людина померла пізніше в лікарні.

Удар по Трасі Здоров'я в Одесі
Екстрені служби на місці атаки. Фото: Новини.LIVE

Серед травмованих був і колишній народний депутат Сергій Ківалов — він зазнав осколкового поранення стегна та був госпіталізований.

Річниця касетного удару по Одесі
Уламки на авто після атаки. Фото: Новини.LIVE

Загибель дитини

Особливо трагічною стала історія 4-річної Злати Новікової. Вона отримала поранення у серце. Лікарі майже місяць боролися за її життя, але врятувати не змогли. Після цього кількість загиблих зросла до восьми.

Удар по Трасі Здоров'я в Одесі
Фото загиблої Злати. Фото: Новини.LIVE
Удар по Трасі Здоров'я в Одесі
Мама прощається з донькою. Фото: Новини.LIVE

Минуло два роки, але ця трагедія залишається болючим нагадуванням про війну та її наслідки для мирного міста.

Річниця касетного удару по Одесі
Юридична академія наступного дня після атаки. Фото: Новини.LIVE

Як повідомляли Новини.LIVE, що атака на ЖК "Тірас" 23 квітня 2022 року, стала першим ракетним влучанням у житловий будинок в Одесі. Удар завдали напередодні Великодня, загинули вісім мирних жителів. Серед них — немовля. Цю трагедію місто пам’ятає й досі.

Також Новини.LIVE писали, що два роки тому, 2 березня РФ атакувала дроном будинок на проспекті Князя Володимира Великого( колишня Добровольського). Той страшний удар забрав життя 12 людей, серед них — п’ятеро дітей. Трагедія стала однією з найболючіших для міста за весь час повномасштабної війни.

Долженко Катерина - редактор, одеський оглядач
Автор:
Долженко Катерина
