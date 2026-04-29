Удар по Одесі касетною ракетою: друга річниця трагедії
29 квітня 2024 року Одеса пережила перший ракетний удар із касетним боєзапасом. Тоді загинули 8 людей, ще 32 отримали поранення. Серед жертв — маленька дитина. Минуло два роки, але події того вечора досі болять місту.
Журналісти Новини.LIVE вирішили нагадати про цю трагедію.
Атака касетами
Тривогу в Одесі тоді оголосили о 18:24. У Повітряних силах попередили про загрозу балістичного удару. Уже за чотири хвилини, о 18:28, пролунав потужний вибух.
Після влучання спалахнула пожежа у палаці студентів Одеської юридичної академії, який у місті називають "замком Гаррі Поттера". Вогонь охопив близько 600 квадратних метрів, дах будівлі майже повністю вигорів.
За даними військових, було застосовано касетний боєзапас — зброю, розраховану на ураження великої кількості людей. На стінах і навколишніх об’єктах залишилися численні сліди від шрапнелі.
Фрагменти шрапнелі від касетного боєзапасу знаходили на відстані до півтора кілометра від місця удару. Постраждали не лише мешканці, а й люди, які в той момент прогулювалися Трасою здоров’я.
Жертви удару
Унаслідок атаки 32 людини отримали поранення. Семеро загинули на місці, ще одна людина померла пізніше в лікарні.
Серед травмованих був і колишній народний депутат Сергій Ківалов — він зазнав осколкового поранення стегна та був госпіталізований.
Загибель дитини
Особливо трагічною стала історія 4-річної Злати Новікової. Вона отримала поранення у серце. Лікарі майже місяць боролися за її життя, але врятувати не змогли. Після цього кількість загиблих зросла до восьми.
Минуло два роки, але ця трагедія залишається болючим нагадуванням про війну та її наслідки для мирного міста.
