Атака дронами на Одесу 10 листопада 2024 року

Наслідки атаки на Одесу. Фото: Новини.LIVE

Торік, 10 листопада 2024 року, росіяни вдарили по Одесі дронами-камікадзе. Вибухи тоді пролунали в місті та навколишніх районах. Постраждали мирні люди, були пошкоджені житлові будинки, магазини й гаражі.

Журналісти Новини.LIVE вирішили нагадати, як одесити пережили ті обстріли.

Атака на Одесу

Минулого року у ніч з 9 на 10 листопада окупанти атакували Одесу ударними БпЛА. Силам оборони вдалося відбити російські дрони, однак наслідків уникнути не вдалося. Пошкоджено цивільну інфраструктуру — житлові будинки, магазини, автівки й гаражі. На кількох об’єктах виникли пожежі, які рятувальники ліквідували до ранку. Тоді поранення отримали двоє людей, їх госпіталізували у стані середньої тяжкості. В одному із зруйнованих будинків загинула собака. Вибуховою хвилею пошкоджено шість приватних осель, дві з них зруйновані повністю. Постраждав також місцевий ринок — було знищено десять кіосків і два магазини, пошкоджено автозаправку, дев’ять вантажівок, два легковики та близько 25 гаражів.

Уламки зруйнованого кіоску в Одесі. Фото: Новини.LIVE

Вибиті вікна в Одному із будинків. Фото: Новини.LIVE

Крім того, серйозних ушкоджень зазнала й жіноча консультація — вибухом вибито близько 15 вікон і двері. Попри це, вже наступного дня заклад відновив прийом пацієнток у неушкоджених кабінетах. Після обстрілу влада повідомила, що всім постраждалим надали необхідну допомогу, а комунальні служби працювали над відновленням міської інфраструктури.

Сміття після удару дронами. Фото: Новини.LIVE

Побите під час атаки авто. Фото: Новини.LIVE

Що відомо про атаку

Повітряну тривогу в регіоні оголосили близько 9 листопада, близько 22:46. Повітряні сили повідомляли про рух ударних безпілотників курсом на Одесу. Вибух в Одесі було чутно близько 22:55 того ж дня. Тоді про роботу ППО повідомляв речник Української доюровольчої армії Сергій Братчук. Згодом очільник Одеської ОВА Олег Кіпер закликав жителів Одеси та району перебувати в укриттях. А вже 10 листопада, після серії потужних вибухів, о 00:33 оголосили про відбій загрози дронів-камікадзе. Про перші наслідки повідомили близько 01:00 ночі.

Те, що залишилося від кіоску після атаки. Фото: Новини.LIVE

Люди на місці удару по Одесі. Фото: Новини.LIVE

Нагадаємо, Новини.LIVE згадували про річницю подвійного удару по Одесі. Також ми писали, що росіяни атакували Дніпропетровщину — постраждала жінка.