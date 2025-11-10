Видео
Годовщина масштабной атаки на Одессу — как это было

Дата публикации 10 ноября 2025 12:20
обновлено: 11:57
Атака дронами на Одессу 10 ноября 2024 года
Последствия атаки на Одессу. Фото: Новини.LIVE

В прошлом году, 10 ноября 2024 года, россияне ударили по Одессе дронами-камикадзе. Взрывы тогда прогремели в городе и окрестных районах. Пострадали мирные люди, были повреждены жилые дома, магазины и гаражи.

Журналисты Новини.LIVE решили напомнить, как одесситы пережили те обстрелы.

Читайте также:

Атака на Одессу

В прошлом году в ночь с 9 на 10 ноября оккупанты атаковали Одессу ударными БпЛА. Силам обороны удалось отбить российские дроны, однако последствий избежать не удалось. Повреждена гражданская инфраструктура — жилые дома, магазины, машины и гаражи. На нескольких объектах возникли пожары, которые спасатели ликвидировали до утра. Тогда ранения получили два человека, их госпитализировали в состоянии средней тяжести. В одном из разрушенных домов погибла собака. Взрывной волной повреждены шесть частных домов, два из них разрушены полностью. Пострадал также местный рынок — было уничтожено десять киосков и два магазина, повреждены автозаправка, девять грузовиков, две легковушки и около 25 гаражей.

Річниця масованого обстрілу Одеси 10 листопада 2024 року
Обломки разрушенного киоска в Одессе. Фото: Новини.LIVE
Річниця масованого обстрілу Одеси 10 листопада 2024 року
Выбитые окна в одном из домов. Фото: Новини.LIVE

Кроме того, серьезные повреждения получила и женская консультация — взрывом выбито около 15 окон и двери. Несмотря на это, уже на следующий день заведение возобновило прием пациенток в неповрежденных кабинетах. После обстрела власти сообщили, что всем пострадавшим оказали необходимую помощь, а коммунальные службы работали над восстановлением городской инфраструктуры.

Річниця масованого обстрілу Одеси 10 листопада 2024 року
Мусор после удара дронами, Фото: Новини.LIVE
Річниця масованого обстрілу Одеси 10 листопада 2024 року
Побитое во время атаки авто. Фото: Новини.LIVE

Что известно об атаке

Воздушную тревогу в регионе объявили около 9 ноября, около 22:46. Воздушные силы сообщали о движении ударных беспилотников курсом на Одессу. Взрыв в Одессе был слышен около 22:55 того же дня. Тогда о работе ПВО сообщал представитель Украинской доюровольческой армии Сергей Братчук. Впоследствии глава Одесской ОВА Олег Кипер призвал жителей Одессы и района находиться в укрытиях. А уже 10 ноября, после серии мощных взрывов, в 00:33 объявили об отбое угрозы дронов-камикадзе. О первых последствиях сообщили около 01:00 ночи.

Річниця масованого обстрілу Одеси 10 листопада 2024 року
То, что осталось от киоска после атаки. Фото: Новини.LIVE
Річниця масованого обстрілу Одеси 10 листопада 2024 року
Люди на месте удара по Одессе. Фото: Новини.LIVE

Напомним, Новини.LIVE вспоминали о годовщине двойного удара по Одессе. Также мы писали, что россияне атаковали Днепропетровскую область — пострадала женщина.

Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
