Двойной удар по Одессе — первая годовщина массированного обстрела

Двойной удар по Одессе — первая годовщина массированного обстрела

Ua ru
Дата публикации 7 ноября 2025 11:37
обновлено: 11:29
Годовщина атаки дронами на Одессу - как город пережил обстрел
Поврежденный в результате обстрела дом в Одессе. Фото: Новини.LIVE

Сегодня исполняется год с двойного масштабного обстрела Одессы российскими дронами-камикадзе. Враг целенаправленно бил по мирным жителям. Первый удар пришелся в ночь с 6 на 7 ноября 2024 года, а второй — с 7 на 8 число.

Журналисты Новини.LIVE решили напомнить, как одесситы пережили те обстрелы.

Читайте также:

Атака на Одессу

Армия РФ атаковала Одессу "шахедами" в ночь с 6 на 7 ноября 2024 года. Силам обороны удалось сбить вражеские дроны. Однако обломками был поврежден фасад и остекление 11-этажного жилого дома в Хаджибейском районе города. Также пострадали 11 автомобилей и газопровод. Кроме того, незначительные разрушения получили окна двух пятиэтажных домов, расположенных рядом. Легкие телесные повреждения получил 30-летний мужчина. Тогда ему оказали помощь на месте.

Как тогда рассказал заместитель городского головы Александр Филатов, пострадали 40 квартир. Коммунальные службы обошли днем после атаки обошли все помещения и предоставили жителям всю необходимую помощь.

Річниця обстрілу Одеси - як це було
Поврежденный обстрелом дом в Одессе. Фото: Новин.LIVE
Річниця обстрілу Одеси - як це було
Обломки после атаки. Фото: Новин.LIVE

Что известно об атаке

Воздушную тревогу в регионе объявили около 01:58. Воздушные силы сообщали о движении ударных беспилотников курсом на Черноморск и Одессу. Взрыв в Одессе был слышен около 02:08. А уже в 02:16 объявили об отбое угрозы дронов-камикадзе.

Річниця обстрілу Одеси - як це було
Женщина проходит возле поврежденного авто. Фото: Новин.LIVE
Річниця обстрілу Одеси - як це було
Обломки дома во дворе. Фото: Новин.LIVE

Вторая атака на Одессу

Ночью 7 ноября 2024 года россияне массированно атаковали Одессу и пригород. В результате обстрелов повреждены частные жилые дома, в нескольких возникло возгорание. Также в одном из старейших учебных заведений Одессы выбиты окна и поврежден фасад. Кроме того, в городе произошла разгерметизация и возгорание двух газовых труб. Еще в ряде зданий выбиты окна.

Во время того обстрела погиб 46-летний водитель, который в этот момент был за рулем авто. Еще 8 человек получили ранения, а у 91-летней женщины острая реакция на стресс.

Річниця удару по Одесі
Люди убирают обломки в школе. Фото: Новин.LIVE
Річниця удару по Одесі
Разрушенный двор одесситов. Фото: Новин.LIVE

Что известно об атаке

Тревогу в регионе объявили 7 ноября 2024 года около 22:09. Воздушные силы сообщали об угрозе ударных беспилотников с Черного моря. Первые взрывы, которые вероятно были работой ПВО, были слышны в 22:38. Взрывы продолжались несколько часов. Глава Одесской ОГА Олег Кипер сообщал, что под ударом областной центр и район. Отбой объявили уже 8 ноября в 00:48.

Річниця удару по Одесі
Обломок дрона на доме. Фото: Новин.LIVE
Річниця удару по Одесі
Подоконник в школе после обстрела. Фото: Новин.LIVE

Напомним, мы сообщали, что в результате обстрелов Днепра возросло количество пострадавших. Также мы писали, что из-за обстрелов Днепропетровщины тысячи шахтеров оказались под землей.

Долженко Екатерина
Автор:
Долженко Екатерина
