Річниця атаки дронами на Одесу — як місто пережило обстріл

Пошкоджений внаслідок обстрілу будинок в Одесі. Фото: Новини.LIVE

Сьогодні минає рік з подвійного масштабного обстрілу Одеси російськими дронами-камікадзе. Ворог цілеспрямовано бив по мирних мешканцях. Перший удар прийшовся у ніч з 6 на 7 листопада 2024 року, а другий — з 7 на 8 число.

Журналісти Новини.LIVE вирішили нагадати, як одесити пережили ті обстріли.

Атака на Одесу

Армія РФ атакувала Одесу "шахедами" у ніч з 6 на 7 листопада 2024 року. Силам оборони вдалося збити ворожі дрони. Однак уламками було пошкоджено фасад і скління 11-поверхового житлового будинку у Хаджибейському районі міста. Також постраждали 11 автомобілів та газопровід. Крім того, незначних руйнувань зазнали вікна двох п'ятиповерхових будинків, що розташовані поруч. Легкі тілесні ушкодження отримав 30-річний чоловік. Тоді йому надали допомогу на місці.

Як тоді розповів заступник міського голови Олександр Філатов, постраждали 40 квартир. Комунальні служби обійшли вдень після атаки обійшли усі помешкання та надали жителям усю необхідну допомогу.

Пошкоджений обстрілом будинок в Одесі. Фото: Новини.LIVE

Уламки після атаки. Фото: Новини.LIVE

Що відомо про атаку

Повітряну тривогу в регіоні оголосили близько 01:58. Повітряні сили повідомляли про рух ударних безпілотників курсом на Чорноморськ та Одесу. Вибух в Одесі було чутно близько 02:08. А вже о 02:16 оголосили про відбій загрози дронів-камікадзе.

Жінка проходить біля пошкодженого авто. Фото: Новини.LIVE

Уламки будинку у дворі. Фото: Новини.LIVE

Друга атака на Одесу

Вночі 7 листопада 2024 року росіяни масовано атакували Одесу та передмістя. Внаслідок обстрілів пошкоджені приватні житлові будинки, у декількох виникло загоряння. Також в одному з найстаріших навчальних закладів Одеси вибито вікна та пошкоджено фасад. Крім того, в місті сталася розгерметизація та займання двох газових труб. Ще у низці будівель вибиті вікна.

Під час того обстрілу загинув 46-річний водій, який в цей момент був за кермом авто. Ще 8 людей отримали поранення, а у 91-річної жінки гостра реакція на стрес.

Люди прибирають уламки у школі. Фото: Новини.LIVE

Зруйноване подвір'я одеситів. Фото: Новини.LIVE

Що відомо про атаку

Тривогу в регіоні оголосили 7 листопада 2024 року близько 22:09. Повітряні сили повідомляли про загрозу ударних безпілотників з Чорного моря. Перші вибухи, які ймовірно були роботою ППО, було чутно о 22:38. Вибухи тривали декілька годин. Очільник Одеської ОВА Олег Кіпер повідомляв, що під ударом обласний центр та район. Відбій оголосили вже 8 листопада о 00:48.

Уламок дрона на будинку. Фото: Новини.LIVE

Підвіконня у школі після обстрілу. Фото: Новини.LIVE

