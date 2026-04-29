Удар по Одессе кассетной ракетой: вторая годовщина трагедии

Удар по Одессе кассетной ракетой: вторая годовщина трагедии

Дата публикации 29 апреля 2026 13:58
Пожар в корпусе юридической академии. Фото: Новини.LIVE

29 апреля 2024 года Одесса пережила первый ракетный удар с кассетным боезапасом. Тогда погибли 8 человек, еще 32 получили ранения. Среди жертв — маленький ребенок. Прошло два года, но события того вечера до сих пор болят городу.

Журналисты Новини.LIVE решили напомнить об этой трагедии.

Атака кассетами

Тревогу в Одессе тогда объявили в 18:24. В Воздушных силах предупредили об угрозе баллистического удара. Уже через четыре минуты, в 18:28, раздался мощный взрыв.

Обломок ракеты. Фото: Новини.LIVE

После попадания вспыхнул пожар во дворце студентов Одесской юридической академии, который в городе называют "замком Гарри Поттера". Огонь охватил около 600 квадратных метров, крыша здания почти полностью выгорела.

Пожар в корпусе юр.академии. Фото: Новини.LIVE

По данным военных, был применен кассетный боезапас — оружие, рассчитанное на поражение большого количества людей. На стенах и окружающих объектах остались многочисленные следы от шрапнели.

Читайте также:
Дым над морем. Фото: Новини.LIVE

Фрагменты шрапнели от кассетного боезапаса находили на расстоянии до полутора километров от места удара. Пострадали не только жители, но и люди, которые в тот момент прогуливались по Трассе здоровья.

Пожар на крыше здания. Фото: Новини.LIVE

Жертвы удара

В результате атаки 32 человека получили ранения. Семеро погибли на месте, еще один человек скончался позже в больнице.

Экстренные службы на месте атаки. Фото: Новини.LIVE

Среди травмированных был и бывший народный депутат Сергей Кивалов — он получил осколочное ранение бедра и был госпитализирован.

Обломки на авто после атаки. Фото: Новини.LIVE

Гибель ребенка

Особенно трагической стала история 4-летней Златы Новиковой. Она получила ранение в сердце. Врачи почти месяц боролись за ее жизнь, но спасти не смогли. После этого количество погибших возросло до восьми.

Фото погибшей Златы. Фото: Новини.LIVE
Мама прощается с дочерью. Фото: Новини.LIVE

Прошло два года, но эта трагедия остается болезненным напоминанием о войне и ее последствиях для мирного города.

Юридическая академия на следующий день после атаки. Фото: Новини.LIVE

Как сообщали Новини.LIVE, что атака на ЖК "Тирас" 23 апреля 2022 года, стала первым ракетным попаданием в жилой дом в Одессе. Удар нанесли накануне Пасхи, погибли восемь мирных жителей. Среди них — младенец. Эту трагедию город помнит до сих пор.

Также Новини.LIVE писали, что два года назад, 2 марта РФ атаковала дроном дом на проспекте Князя Владимира Великого (бывшая Добровольского). Тот страшный удар унес жизни 12 человек, среди них — пятеро детей. Трагедия стала одной из самых болезненных для города за все время полномасштабной войны.

Долженко Екатерина - редактор, одесский обозреватель
Долженко Екатерина
Реклама

