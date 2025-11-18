Годовщина удара по Одессе: что произошло 18 ноября 2024 года

Место удара по Одессе. Фото: ГСЧС Одесчины

Год назад, 18 ноября 2024 года, россияне нанесли по Одессе баллистический удар "Искандером-М", который стал одним из самых кровавых для города. Тогда погибли 10 человек, а более полусотни получили ранения. Поврежденные жилые дома, админздания и учебное заведение превратились в зону разрушений.

Новини.LIVE решили вспомнить события того кровавого дня.

Последствия атаки

18 ноября 2024 года российские войска ударили по Одессе баллистической ракетой "Искандер-М". Несмотря на то, что ракету сбили силы ПВО, обломки упали в жилом секторе Приморского района. Удар пришелся на парковку и близлежащие здания, что вызвало масштабные пожары и разрушения. В результате атаки погибли 10 человек: семь правоохранителей, медик и двое гражданских. Еще 55 — пострадали, среди них четверо детей. Многие из них находились в тяжелом состоянии, нескольким оторвало конечности. Детей в возрасте 7-11 лет госпитализировали с состоянием средней тяжести. Всего ранения получили 39 человек, среди них — 14 правоохранителей.

Спасатели на месте атаки на Одессу. Фото: Новини.LIVE

Правоохранители и спасатели на месте удара. Фото: Новини.LIVE

Взрывы повредили жилые дома, общежитие, административное здание, университет и десятки автомобилей. В пострадавшем районе выбило сотни окон. Только в 25 многоквартирных домах повреждены 226 квартир и 567 окон. Спасатели вспоминали, что сразу после удара увидели "ад" — панику, крики и пламя. На месте работали пожарные добровольцы и подразделения ГСЧС, которые одновременно тушили масштабные возгорания и искали людей под завалами. Пожар был сложным не только физически, но и эмоционально: слышались крики о помощи. Из-за гибели людей 19 ноября в Одессе и области был объявлен день траура.

Осколки стекла в доме. Фото: Новини.LIVE

Пожарные машины в дыму после удара. Фото: Новини.LIVE

Что известно об атаке

Воздушную тревогу в регионе объявили 18 ноября около 11:13. Воздушные силы сообщали о ракетной опасности для Одесской области. Впоследствии поступили сообщения об угрозе баллистического вооружения для региона. Взрыв прогремел около 11:58. Отбой дали в 12:18.

Сожженные авто после удара. Фото: Новини.LIVE

Поврежденный дом. Фото: Новини.LIVE

Напомним, мы сообщали о том, что 14 ноября была годовщина атаки на центр Одессы. Тогда в результате обстрела погиб один человек, еще 10 — получили ранения. Также мы писали о годовщине дроновой атаки на Одессу 10 ноября, в результате которой пострадали 2 человека и погибла собака.