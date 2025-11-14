Видео
Годовщина ужасного обстрела Одессы — как это было

Дата публикации 14 ноября 2025 16:05
Годовщина атаки на Одессу 14 ноября
Поврежденный дом в Одессе. Фото: Новини.LIVE

В прошлом году 14 ноября оккупанты массированно атаковали Одессу. В результате обстрела погиб один человек, еще 10 — получили ранения. Той ночью дроны и ракеты попали в жилые дома, храм, учебные заведения и теплосеть, вызвав пожары и масштабные разрушения.

Журналисты Новини.LIVE решили напомнить, как одесситы пережили тот обстрел.

Годовщина удара

Вечером 14 ноября 2024 года Одесса пережила одну из самых болезненных атак за время полномасштабной войны. Российские ракеты и ударные беспилотники ударили по центру города и нескольким жилым районам. Взрывы вызвали пожары, обвалы и разрушения на семи локациях. Погибла 35-летняя женщина — обломки дрона попали в ее квартиру, когда она спала. Всего той ночью пострадали десять человек, среди них — девятилетний мальчик, который находился в состоянии средней тяжести, и 22-летний мужчина в тяжелом состоянии.

річниця обстрілу Одеси
Повреждения со стороны двора. Фото: Новини.LIVE
річниця обстрілу Одеси
Выбитое окно после атаки. Фото: Новини.LIVE

Атака разрушила часть многоквартирного дома, вызвала возгорание квартир и балконов, повредила девять многоэтажек и около сорока автомобилей. Пожар вспыхнул также на территории общественного заведения и двухэтажного дома.

Кроме того, произошло разрушение магистрального трубопровода теплоснабжения. Эта сеть обеспечивала тепло для 220 домов — это около 40 тысяч человек, а также детсадов, школ и роддома, где находились роженицы с младенцами. Медучреждение тогда удалось обогреть автономно. Повреждения получили две школы и три детских сада — выбиты окна, деформированы рамы, разрушены помещения. Сильно пострадала и церковь, торговые объекты, гаражи и СТО.

річниця обстрілу Одеси
Разрушенная часть дома. Фото: Новини.LIVE
річниця обстрілу Одеси
Поврежденный дом. Фото: Новини.LIVE

Что известно об атаке

Воздушную тревогу в регионе объявили около 14 ноября, около 21:18. Воздушные силы сообщали о движении ударных беспилотников курсом на Одессу. Впоследствии поступили сообщения о скоростной цели в направлении региона. Первые взрывы в Одессе были слышны около 21:35 того же дня. Отбой прозвучал в 23:03.

річниця обстрілу Одеси
Окна в пострадавшем доме. Фото: Новини.LIVE

Напомним, мы сообщали, что россияне атаковали гражданскую инфраструктурув Одесской области. Также мы писали, что оккупанты ударили по энергообъектам в трех областях.

