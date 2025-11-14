Годовщина атаки на Одессу 14 ноября

Поврежденный дом в Одессе. Фото: Новини.LIVE

В прошлом году 14 ноября оккупанты массированно атаковали Одессу. В результате обстрела погиб один человек, еще 10 — получили ранения. Той ночью дроны и ракеты попали в жилые дома, храм, учебные заведения и теплосеть, вызвав пожары и масштабные разрушения.

Журналисты Новини.LIVE решили напомнить, как одесситы пережили тот обстрел.

Реклама

Читайте также:

Годовщина удара

Вечером 14 ноября 2024 года Одесса пережила одну из самых болезненных атак за время полномасштабной войны. Российские ракеты и ударные беспилотники ударили по центру города и нескольким жилым районам. Взрывы вызвали пожары, обвалы и разрушения на семи локациях. Погибла 35-летняя женщина — обломки дрона попали в ее квартиру, когда она спала. Всего той ночью пострадали десять человек, среди них — девятилетний мальчик, который находился в состоянии средней тяжести, и 22-летний мужчина в тяжелом состоянии.

Повреждения со стороны двора. Фото: Новини.LIVE

Выбитое окно после атаки. Фото: Новини.LIVE

Атака разрушила часть многоквартирного дома, вызвала возгорание квартир и балконов, повредила девять многоэтажек и около сорока автомобилей. Пожар вспыхнул также на территории общественного заведения и двухэтажного дома.

Кроме того, произошло разрушение магистрального трубопровода теплоснабжения. Эта сеть обеспечивала тепло для 220 домов — это около 40 тысяч человек, а также детсадов, школ и роддома, где находились роженицы с младенцами. Медучреждение тогда удалось обогреть автономно. Повреждения получили две школы и три детских сада — выбиты окна, деформированы рамы, разрушены помещения. Сильно пострадала и церковь, торговые объекты, гаражи и СТО.

Разрушенная часть дома. Фото: Новини.LIVE

Поврежденный дом. Фото: Новини.LIVE

Что известно об атаке

Воздушную тревогу в регионе объявили около 14 ноября, около 21:18. Воздушные силы сообщали о движении ударных беспилотников курсом на Одессу. Впоследствии поступили сообщения о скоростной цели в направлении региона. Первые взрывы в Одессе были слышны около 21:35 того же дня. Отбой прозвучал в 23:03.

Окна в пострадавшем доме. Фото: Новини.LIVE

Напомним, мы сообщали, что россияне атаковали гражданскую инфраструктурув Одесской области. Также мы писали, что оккупанты ударили по энергообъектам в трех областях.