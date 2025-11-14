Годовщина атаки на Одессу 14 ноября

Годовщина ужасного обстрела Одессы — как это было
В прошлом году 14 ноября оккупанты массированно атаковали Одессу. В результате обстрела погиб один человек, еще 10 — получили ранения. Той ночью дроны и ракеты попали в жилые дома, храм, учебные заведения и теплосеть, вызвав пожары и масштабные разрушения.
Журналисты Новини.LIVE решили напомнить, как одесситы пережили тот обстрел.
Годовщина удара
Вечером 14 ноября 2024 года Одесса пережила одну из самых болезненных атак за время полномасштабной войны. Российские ракеты и ударные беспилотники ударили по центру города и нескольким жилым районам. Взрывы вызвали пожары, обвалы и разрушения на семи локациях. Погибла 35-летняя женщина — обломки дрона попали в ее квартиру, когда она спала. Всего той ночью пострадали десять человек, среди них — девятилетний мальчик, который находился в состоянии средней тяжести, и 22-летний мужчина в тяжелом состоянии.
Атака разрушила часть многоквартирного дома, вызвала возгорание квартир и балконов, повредила девять многоэтажек и около сорока автомобилей. Пожар вспыхнул также на территории общественного заведения и двухэтажного дома.
Кроме того, произошло разрушение магистрального трубопровода теплоснабжения. Эта сеть обеспечивала тепло для 220 домов — это около 40 тысяч человек, а также детсадов, школ и роддома, где находились роженицы с младенцами. Медучреждение тогда удалось обогреть автономно. Повреждения получили две школы и три детских сада — выбиты окна, деформированы рамы, разрушены помещения. Сильно пострадала и церковь, торговые объекты, гаражи и СТО.
Что известно об атаке
Воздушную тревогу в регионе объявили около 14 ноября, около 21:18. Воздушные силы сообщали о движении ударных беспилотников курсом на Одессу. Впоследствии поступили сообщения о скоростной цели в направлении региона. Первые взрывы в Одессе были слышны около 21:35 того же дня. Отбой прозвучал в 23:03.
