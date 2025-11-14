Відео
Україна
Відео

Річниця жахливого обстрілу Одеси — як це було

Дата публікації: 14 листопада 2025 16:05
Оновлено: 15:35
Річниця атаки на Одесу 14 листопада
Пошкоджений будинок в Одесі. Фото: Новини.LIVE

Минулого року, 14 листопада окупанти масовано атакували Одесу. Внаслідок обстрілу загинула одна людина, ще 10 — отримали поранення. Тієї ночі дрони та ракети влучили в житлові будинки, храм, навчальні заклади та тепломережу, спричинивши пожежі й масштабні руйнування.

Журналісти Новини.LIVE вирішили нагадати, як одесити пережили той обстріл.

Річниця удару

Річниця удару

Ввечері 14 листопада 2024 року Одеса пережила одну з найболючіших атак за час повномасштабної війни. Російські ракети та ударні безпілотники вдарили по центру міста та кількох житлових районах. Вибухи спричинили пожежі, обвали й руйнування на семи локаціях. Загинула 35-річна жінка — уламки дрона потрапили в її квартиру, коли вона спала. Загалом тієї ночі постраждали десять людей, серед них — дев’ятирічний хлопчик, який перебував у стані середньої тяжкості, та 22-річний чоловік у важкому стані.

річниця обстрілу Одеси
Пошкодження зі сторони двору. Фото: Новини.LIVE
річниця обстрілу Одеси
Вибите вікно після атаки. Фото: Новини.LIVE

Атака зруйнувала частину багатоквартирного будинку, спричинила займання квартир і балконів, пошкодила дев’ять багатоповерхівок та близько сорока автівок. Пожежа спалахнула також на території громадського закладу й двоповерхового будинку.

Крім того, сталася руйнація магістрального трубопроводу теплопостачання. Ця мережа забезпечувала тепло для 220 будинків — це близько 40 тисяч людей, а також дитсадків, шкіл і пологового будинку, де перебували породіллі з немовлятами. Медзаклад тоді вдалося обігріти автономно. Пошкоджень зазнали дві школи й три дитячі садочки — вибиті вікна, деформовані рами, зруйновані приміщення. Сильно постраждала й церква, торговельні об’єкти, гаражі та СТО.

річниця обстрілу Одеси
Зрунована частина будинку. Фото: Новини.LIVE
річниця обстрілу Одеси
Пошкоджений будинок. Фото: Новини.LIVE

Що відомо про атаку

Повітряну тривогу в регіоні оголосили близько 14 листопада, близько 21:18. Повітряні сили повідомляли про рух ударних безпілотників курсом на Одесу. Згодом надійшли повідомлення про швидкісну ціль у напрямку регіону. Перші вибухи в Одесі було чутно близько 21:35 того ж дня. Відбій пролунав о 23:03.

річниця обстрілу Одеси
Вікна у постраждалому будинку. Фото: Новини.LIVE

Нагадаємо, ми повідомляли, що росіяни атакували цивільну інфраструктуру на Одещині. Також ми писали, що окупанти вгатили по енергооб'єктах у трьох областях.

Одеса Одеська область обстріли Новини Одеси
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
