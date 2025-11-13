Атака дронами в Одесской области: поврежден железнодорожный объект

Спасатели тушат пожар после атаки. Фото: ГСЧС Одесской области

Ночью российские дроны снова атаковали Одесскую область. Во время воздушной тревоги силы ПВО сбили часть беспилотников, однако повреждена гражданская инфраструктура. На месте возник пожар, который оперативно ликвидировали спасатели.

Об этом сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер.

Детали атаки

В результате ночной атаки в Одесской области была повреждена кровля ремонтного цеха железной дороги. Огонь быстро распространился, однако его удалось потушить. ГСЧС привлекли три единицы техники и 16 спасателей для ликвидации последствий. Погибших и пострадавших нет. Кроме того, в результате ударов в городе Арциз поврежден объект критической инфраструктуры, административное здание и ремонтные цеха.

Огнеборец ликвидирует пожар. Фото: ГСЧС Одесской области

Правоохранители документируют последствия очередного военного преступления России. Спасатели продолжают разбор завалов и обследование территории.

Спасатель ликвидирует последствия атаки. Фото: ГСЧС Одесской области

Пожарные на месте атаки в Одесской области. Фото: ГСЧС Одесской области

Напомним, мы сообщали, что вечером оккупанты атаковали Одессу беспилотниками — в городе прогремела серия взрывов. Также мы писали, что в результате атаки часть Сум осталась без света.