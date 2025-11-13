Видео
Ночная атака на Одесчину и последствия — новые детали

Ua ru
Дата публикации 13 ноября 2025 10:44
обновлено: 10:45
Атака дронами в Одесской области: поврежден железнодорожный объект
Спасатели тушат пожар после атаки. Фото: ГСЧС Одесской области

Ночью российские дроны снова атаковали Одесскую область. Во время воздушной тревоги силы ПВО сбили часть беспилотников, однако повреждена гражданская инфраструктура. На месте возник пожар, который оперативно ликвидировали спасатели.

Об этом сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер.

Читайте также:

Детали атаки

В результате ночной атаки в Одесской области была повреждена кровля ремонтного цеха железной дороги. Огонь быстро распространился, однако его удалось потушить. ГСЧС привлекли три единицы техники и 16 спасателей для ликвидации последствий. Погибших и пострадавших нет. Кроме того, в результате ударов в городе Арциз поврежден объект критической инфраструктуры, административное здание и ремонтные цеха.

Наслідки атаки на Одещину
Огнеборец ликвидирует пожар. Фото: ГСЧС Одесской области

Правоохранители документируют последствия очередного военного преступления России. Спасатели продолжают разбор завалов и обследование территории.

Наслідки атаки на Одещину
Спасатель ликвидирует последствия атаки. Фото: ГСЧС Одесской области
Наслідки атаки на Одещину
Пожарные на месте атаки в Одесской области. Фото: ГСЧС Одесской области

Напомним, мы сообщали, что вечером оккупанты атаковали Одессу беспилотниками — в городе прогремела серия взрывов. Также мы писали, что в результате атаки часть Сум осталась без света.

Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
