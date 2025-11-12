В Одессе раздаются сейчас 11 ноября 2025 года

Мобильная огневая группа во время одной из атак. Фото иллюстративное: Государственная пограничная служба

В Одессе прямо сейчас, 12 ноября, прозвучала серия взрывов. Вероятно работает ПВО. Город под атакой БпЛА из акватории Черного моря.

Об этом сообщают мониторинговые каналы.

Реклама

Читайте также:

Взрывы в Одессе

Сегодня вечером, 12 ноября в Одессе прогремела серия взрывов. Вероятно работала ПВО. Мониторинговые каналы сообщали о движении ударных беспилотников в направлении Одессы. Тревогу объявили в 16:58. Сейчас о последствиях ничего неизвестно.

Отметим, это уже 5 тревога в Одесской области за сутки. Россияне запускают по несколько ударных БпЛА, а также атаковали ракетой.

Сообщение мониторингового канала об угрозе дронов. Фото: скриншот с Telegram

Бомбоубежища в Одессе

Увидеть полный перечень хранилищ можно с помощью онлайн-карты. На ней отдельно указано около 200 обычных укрытий и 135 противорадиационных бомбоубежищ в разных районах города. Также можно увидеть, где есть ближайший паркинг.

Во время тревоги все паркинги города должны быть открытыми для всех желающих. Блокировать входы в бомбоубежища запрещено.

Если вход в бомбоубежище закрыт или им невозможно по другим причинам пользоваться, то следует обратиться за решением этой проблемы в единый центр обращения граждан по телефону "15-35". Также можно позвонить в полицию или в спасательные службы.

Напомним, мы сообщали, что днем оккупанты атаковали Одесскую область ракетой. Также мы писали о том, почему россияне начали круглосуточно атаковать Одесскую область дронами.